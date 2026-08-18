Clan de Andy López Beltrán presume “amistad” con el CJNG en nuevos audios revelados

Andy López Beltrán sigue en el ojo del huracán, luego de que anunció que Estados Unidos le retiró la visa y no podrá entrar al país; sin embargo, una nueva polémica se le suma, pues se revelaron audios donde habría un nexo entre sus cercanos y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo a la información que difundió Latinus, Amílcar Olán Aparicio, cercano a Andy y a Bobby López Beltrán y con quienes habría hecho negocios en construcciones del Gobierno Federal, habría encargado a su hermano Luis Alberto tener nexos con el CJNG mediante una célula ligada a La Barredora, la cual estaría involucrada en el robo de combustible y la extorsión.

⚠️El periodista Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) reveló grabaciones que confirmarían la colusión de los hijos de AMLO y sus amigos con el CJNG.

Según la investigación de @latinus_us, el clan de Andy se asoció con el grupo criminal y presumían el poder que adquirieron❌… pic.twitter.com/4dAX6YFTNm — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 18, 2026

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Amigo de Andy López Beltrán presume cercanía con el Cártel Jalisco Nueva Generación

El primer audio se remonta a 2023 y es entre Almícar y Ángel Montero, un proveedor de balastro, donde el primero presume que su hermano está dentro de la organización criminal y tiene poder dentro de ésta.

“Mi hermano va a estar al mando de todo. Ya habló con toda la gente de allá, de la ‘malandrada’ (CJNG) (...) cualquier cosa avísale a él, cómo se llama, es que él maneja todo eso. Los conoce a todos, todos son sus brothers, sus compas”, se pudo escuchar al amigo del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El medio también pudo comprobar que Luis Alberto Olán habría sido acusado en Tabasco por los delitos de homicidio, robo y asociación delictuosa, delitos por los que era investigado hasta 2023, pero que no habrían avanzado.

“Tú eres el que mando y el que tiene que ordenar todo lo que se tiene que hacer”, habría dicho Almícar a su hermano mientras se encargó de una parte de la construcción del Tren Maya, específicamente del envío de materiales desde Veracruz.

Luis Alberto Olán y su cercanía con El tanque

En una segunda grabación, Luis Alberto Olán habló con su hermano sobre su cercanía con Iván Cazarín Molina, El Tanque, y cómo gracias a esto se “dejó de extorsionar” al dueño de una mina en el sur de Veracruz.

“Él sabe que yo conozco al ‘El Tanque’ aquí, al de la ‘maña’, y como vio que no lo volvieron a molestar, porque a ese güey lo llegaron a molestar (...) y ya le dije: ‘Yo me llevo con ‘El Tanque’, haz de cuenta”, contó.

Y es que, de acuerdo con información pública, Cazarín Molina sería uno de los líderes del cártel en el estado de Veracruz, incluso que había sido designado por el propio Mencho; información que confirmó el Gobierno de Estados Unidos en 2024. Su nexo sería con La Barredora, el grupo de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad en Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López.

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