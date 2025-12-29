MCCI denuncia irregularidades en construcción del Tren Interoceánico

El Tren Interoceánico fue una de las grandes obras del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el pasado domingo 28 de diciembre sufrió un descarrilamiento en un tramo de Oaxaca, en el que 98 personas resultaron heridas, 36 siguen en hospitales y 13 han perdido la vida.

En dicha obra, Gonzálo López Beltrán, hijo de AMLO, fungió como supervisor honorífico. Bajo este contexto, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) recuperó un audio de 2024, en el que el hijo del presidente le ofreció a Jorge Amílcar Olán Aparicio explotar unas minas para el negocio del balasto, el cual se utilizó en el trazado de las vías del Tren Interoceánico.

Amílcar Olán es un empresario identificado como uno de los mejores amigos de Gonzálo López Beltrán. En la llamada recuperada por MCCI, se puede escuchar como el hijo del expresidente le propone "facilitarle" las minas del sur del país (Oaxaca), para el negocio del tren.

Los audios que vinculan a Gonzalo López Beltrán con explotación de minas en Oaxaca

El balasto es una piedra triturada que se utiliza para soportar los miles de kilómetros que conforman tanto el Tren Maya como el Tren Interocéanico. En los audios recuperados por Latinus y MCCI, se puede escuchar al empresario Amílcar Olán hablando sobre una red de tráfico de influencias en la que supuestamente participaba Gonzalo López Beltrán .

"Vine porque tengo reunión acá con Gonzalo, Gonzalito. Porque mañana tenemos recorrido allá en el Tren Maya con los de los consorcios, ya ves que estoy ahí metido con lo del balasto", dice Olán. "Ya tú sabes estos cabrones cómo se mueven, pues si ellos son los que mandan (...) si ahora sí que Bobby - apodo de Gonzalo -, es el que me metió en este desmadre (...). Es que él va a estar ahí supervisando, lo mandó el papá".

Por si fuera poco, en los audios también se mencionan posibles negociaciones con el crimen organizado de la región. "Él conmigo, porque él sabe que yo conozco a "El Tanque", aquí, al de la maña", dice el empresario.

Y es que "El Tanque" ha sido señalado como un líder criminal con alta influencia en el sur de Veracruz, en la región que colinda con Oaxaca.

