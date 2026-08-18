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Mesa República MX: EUA aprieta ofensiva contra el narco y Andy López Beltrán pierde su visa

Sergio Sarmiento, Jorge Fernández Menéndez y Rubén Moreira analizan la ofensiva de EUA contra mexicanos señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico, entre ellos Andy López Beltrán.

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Por: Manuel López San Martín

Estados Unidos (EUA) intensifica sus acciones contra personajes mexicanos señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Andy López Beltrán, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y aspirante a candidato a diputado federal, quedó sin visa estadounidense en medio de esta ofensiva y pidió al presidente Donald Trump una explicación del porqué de la medida.

La mesa analiza qué hay detrás de las medidas de Washington y su impacto en México; conoce la opinión completa en el video.

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