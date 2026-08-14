El narco mexicano cruza el Atlántico: Cártel de Sinaloa y CJNG ya producen drogas en África

El narcotráfico mexicano ya cruzó el Atlántico; organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa han extendido sus operaciones hasta África, donde ya se han detectado laboratorios de metanfetamina.

De acuerdo con información de autoridades estadounidenses, integrantes de estos grupos han sido identificados en distintos puntos del continente africano, lo que revela hasta dónde han llegado los tentáculos del crimen organizado mexicano.

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El Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa ya estarían utilizando la región del Sahel para ampliar sus operaciones relacionadas con la producción y tráfico de drogas sintéticas.

La expansión del narco mexicano en África también ha puesto bajo la lupa la relación entre las organizaciones criminales y las redes locales que operan en una de las zonas más conflictivas del continente.

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