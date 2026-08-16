José Ramón López Beltrán presume viaje a EUA y lujosas joyas en medio de la polémica de su hermano Andy

Ya ni es sorpresa que un integrante de la autonombrada Cuarta Transformación (4T) no cumpla con la austeridad republicana; sin embargo, nuevamente los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) están en centro de la polémica ahora por su estatus migratorio en Estados Unidos (EUA) y los lujos que presumen.

El nuevo escándalo lo protagoniza José Ramón López Beltrán, quien compartió imágenes y videos de su viaje a EUA usando joyas costosas, esto mientras su hermano Andy López anunció que el país vecino le canceló su visa sin previo aviso.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Los lujos en brazaletes y relojes de José Ramón López Beltrán

Mientras su hermano envió una carta al presidente de EUA, Donald Trump, sobre las razones para cancelarle su visa, José Ramón viajó a un parque de diversiones y su esposa Carolyn Adamas compartió una serie de imágenes donde se le ve portando un lujoso brazalete de la marca Hermes.

De acuerdo al periodista Jorge García Orozco, se trata de un brazalete Clic HH, el cual en la página de la marca de lujo tiene un costo de 17 mil 700 pesos.

José Ramón López Beltrán José Ramón López Beltrán presumió un brazalete Hermes (Captura de pantalla | Redes Sociales)

En otros contenidos compartidos en redes sociales, se le ve al hijo mayor de AMLO cargando a unos de sus hijos, ahí se aprecia que porta un reloj Rolex Datejusti 41, el cual tiene un costo de 12 mil 800 dólares, es decir, 217 mil 728 pesos al tipo de cambio de hoy domingo 16 de agosto.

José Ramón manda saludos desde EUA

En cuanto fueron publicadas las imágenes y videos, la polémica creció en redes sociales y José Ramón no dejó de pasar tiempo para mandar un saludo desde un restaurante en Estados Unidos.

José Ramón López Beltrán El hijo de AMLO portó un Rolex durante su viaje a EUA

EUA quita visa a Andy López Beltrán

Como se puede ver, la realidad de los hermanos López Beltrán es diferente, mientras uno manda saludos desde EUA, el viernes 14 de julio Andy envió una carta pública a Donald Trump y le exigió conocer por qué le habían quitado la visa.

En el texto acusó a Marco Rubio y a Christopher Landau, secretario y subsecretario de Estado de EUA, respectivamente, de ordenar la cancelación y señaló que presuntamente se trata de un asunto injerencista.

“En realidad, el hecho de quitarme la visa no es más que una burda y perversa canallada de estos funcionarios y otros halcones...”, se pudo leer.

Horas más tarde, la Embajada de EUA en México informó, sin mencionar al hijo de AMLO, que las visas se pueden cancelan si existen razones suficientes y sin importar quién sea la persona, debido a que se trata de un privilegio y no un derecho.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.