Callar a México: En esto consisten los lineamientos sobre las audiencias

El gobierno federal abrió a consulta pública los lineamientos emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), con los que se busca garantizar la protección de los derechos de las audiencias, establecidos en la nueva ley en la materia aprobada el año pasado y que ha generado debate por su impacto en la libertad de expresión, la independencia editorial, censura y labor de los medios de comunicación en general.

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¿Qué son los derechos de las audiencias en México?

Entre las principales medidas, los concesionarios de radio y televisión deberán contar con un Defensor de las Audiencias, quien será responsable de recibir, analizar y dar seguimiento a las quejas de los ciudadanos cuando consideren que alguno de sus derechos fue vulnerado por un contenido.

Asimismo, los medios estarán obligados a elaborar un Código de Ética, el cual servirá como base para atender las inconformidades. El proyecto también plantea que los espacios informativos distingan de manera clara cuándo se trata de una noticia y cuando de una opinión, así como diferenciar entre publicidad y contenido, y ofrecer medidas de accesibilidad para audiencias con debilidad auditiva.

Sin embargo, uno de los puntos que más controversia genera es que la CRT podrá revisar las resoluciones emitidas por los defensores de las audiencias e incluso confirmarlas, modificarlas o revocarlas. Además, la autoridad tendrá facultades para interpretar si los medios cumplen o no con su Código de Ética.

Estas disposiciones podrían ampliar la capacidad del gobierno para intervenir en las decisiones editoriales de los medios y derivar en actos de censura. En contraste, el gobierno sostiene que el objetivo es fortalecer los derechos de las audiencias y garantizar que la información se presente con claridad y responsabilidad.

El proyecto permanecerá en consulta pública durante 20 días, inició este 27 de julio y concluye el 21 de agosto, para la cual se puede participar en el sitio web de la CRT.

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