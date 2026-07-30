¡Quieren callar a México! Jueces y diputados alertan de censura con nuevos lineamientos de audiencias

Ya suman varios los llamados a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones de retirar los nuevos lineamientos de derechos de las audiencias, ya que buscan callar a México. Recientemente se sumó el presidente de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara deA Diputados, David Monraz, así como la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED).

Y es que aseguran que se abre la puerta para la censura a programas de radio y televisión, así como a la libertad de expresión, debido a sus criterios.

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¿Por qué los criterios de la CRT son peligrosos?

Miguel Monraz señaló que además de ambiguos, son peligrosos los criterios de la CRT, que no es independiente y que es muy cercana al Gobierno.

“Una autoridad administrativa quiere ser árbitro, jugador y espectador. Eso puede poner en riesgo la libertad de expresión y caer en la censura”.

¿Qué dijeron los jueces y magistrados sobre “callar a México”?

Por su parte, la JUFED señaló que la libertad de expresión no admite controles disfrazados de regulación, por lo que se debe respetar la Constitución, pluralidad informativa y el libre ejercicio periodístico.

Asimismo, señaló que las autoridades federales incurren en una delicada extralimitación que vulnera el Artículo 6 de la carta magna.

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