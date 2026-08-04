Revelan lista de pagos a medios afines al Gobierno de Sonora; hay contratos por más de 270 millones de pesos

La periodista Dolia Estévez difundió un documento que, según ella, expone una relación interna de pagos del Gobierno de Sonora a decenas de medios de comunicación durante 2025.

De acuerdo con la comunicadora, el monto destinado a publicidad oficial y contratos de comunicación supera los 270 millones de pesos.

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A través de una serie de publicaciones en redes sociales y una columna de opinión, Estévez aseguró que el listado evidencia la distribución de recursos públicos entre medios locales y nacionales, además de empresas de comunicación que recibieron contratos por mantener una cobertura favorable hacia la administración encabezada por el gobernador morenista, Alfonso Durazo Montaño.

Hoy escribo sobre cómo en la Sonora de Durazo el chayote se reparte en carretadas. En 2025, Durazo pagó más de 270 millones de pesos de dinero público a medios sonorenses y nacionales, siendo Agitprop, del extremista español Pablo Iglesias, el único chayotero extranjero con 4.5… pic.twitter.com/AtATcb9aq2 — Dolia Estévez (@DoliaEstevez) August 3, 2026

¿Qué medios aparecen en la presunta lista?

Según el documento que compartió Estévez, los recursos se habrían repartido entre 175 páginas web, 17 medios nacionales y 30 estaciones de radio, con 209 contratos en total.

Ahí es donde entra el dato que más rebotó: Agitprop, la firma vinculada al político español Pablo Iglesias que opera Canal Red, recibió 4.5 millones de pesos, colocándose como el único proveedor extranjero dentro de la categoría “páginas web”.

Televisa, por su parte, encabezaría la lista de medios nacionales con una asignación de 20 millones de pesos.

De acuerdo con la información que Estévez publicó en su cuenta de X, el desglose sería el siguiente: los medios nacionales concentrarían cerca de 84 millones de pesos, las páginas web alrededor de 98 millones, y las estaciones de radio aproximadamente 92 millones.

El listado incluye 17 medios nacionales (84 millones de pesos), que lidera Televisa, y 30 radio (92 millones de pesos). 4/ pic.twitter.com/HrRf2YXEiN — Dolia Estévez (@DoliaEstevez) August 3, 2026

Gobiernos morenistas pagan a medios para favorecer su liderazgo

La periodista no se quedó en Sonora, pues, aseguró que, el gobernador de Sonora no sería el único mandatario que habría contratado servicios con Agitprop: mencionó también a los gobiernos morenistas de Oaxaca, Veracruz y Michoacán, encabezados por Salomón Jara, Rocío Nahle y Alfredo Ramírez Bedolla, respectivamente.

Morena busca censurar a medios de comunicación

Las publicaciones de Estévez se dan justo cuando legisladores de Morena impulsan una iniciativa que busca abrir la puerta a la censura de medios, plataformas digitales y redes sociales.

Organizaciones y voces del gremio periodístico advierten que cualquier reforma que permita intervenir en la labor editorial podría debilitar la libertad de expresión, por lo que piden que la propuesta sea revisada antes de avanzar.

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