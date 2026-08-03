El gobierno quiere protegerte de las mentiras pero acumula más de 110 mil falsedades propias

¿Quién cuida a quién? El debate sobre la desinformación y la libertad de expresión en México vuelve a cobrar fuerza ante las propuestas gubernamentales para fortalecer la protección de las audiencias. Un planteamiento que genera cuestionamientos ya que cualquier mecanismo de regulación podría terminar influyendo en los contenidos que reciben los ciudadanos.

La discusión también pone sobre la mesa el papel que tuvo la comunicación presidencial durante el sexenio de AMLO. La organización SPIN Taller de Comunicación Política contabilizó más de 110 mil afirmaciones falsas o imprecisas durante las conferencias mañaneras, de acuerdo con cifras retomadas por medios de comunicación. Dato que sirve para cuestionar la responsabilidad del poder público al hablar de desinformación.

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