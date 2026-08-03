Multas y sanciones del INE a partidos políticos por actos anticipados de precampañas 2027

El Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer que el próximo 10 de septiembre de 2026 arrancará formalmente el proceso electoral 2026-2027; sin embargo, hay partidos políticos como el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que desde hace meses comenzó a alzar la mano y adelantarse a sus oponentes.

De acuerdo al calendario que oficializó el organismo electoral, las precampañas iniciarán e enero de 2027, mientras que las campañas comenzarán hasta el mes de abril puesto que la elección será el domingo 6 junio.

Sin pudor, Andy López Beltrán hace abierta campaña anticipada violando la ley



Y en el INE, al servicio de Morena, nadie lo molesta, mucho menos lo sanciona



pic.twitter.com/c3vFbMeIcA — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) August 3, 2026

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¿Qué son las precampañas y cuál es la multa o sanción por incumplirlas, según el INE?

La autoridad electoral describe a las precampañas como el “conjunto de actos que realizan los partidos políticos, sus militantes y los precandidatos”, es decir, se trata de un proceso interno donde el partido se organiza para después pedir el voto popular.

En este momento del proceso, la ciudadanía en general no puede participar porque los institutos políticos definen a sus candidatos oficiales, es decir, a las personas que aparecerán en las boletas electorales.

(Los actos anticipados de precampaña son) las expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una precandidatura — Artículo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

En caso de que un partido político incumpla la ley al considerar que se “violentan el principio de equidad electoral”, entonces se podrán aplicar las siguientes sanciones, de acuerdo al artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales:

Amonestación pública

Multas económicas de hasta 10 mil veces la UMA 2026 , mismas que varían de acuerdo a la gravedad y las legislaciones públicas o federales

, mismas que varían de acuerdo a la gravedad y las legislaciones públicas o federales Suspensión o cancelación del registro como partido político

como partido político Reducción de hasta el 50% del financiamiento público

Interrupción de transmisión de la propaganda política o electoral

Morena ya realiza actos anticipados de precampaña

Como no podía ser de otra manera, aunque el proceso electoral aún no inicia formalmente y las precampañas comenzarán hasta enero, algunos integrantes de Morena ya buscan ser candidatos.

Tal es el caso de Andrés Andy López Beltrán, quien quiere ser candidato del partido guinda a una diputación federal por el estado de Tabasco y ya comparte videos en sus redes sociales donde habla del cargo al que aspira.

Otro caso más se vive en Chihuahua, donde la senadora con licencia, Andrea Chávez, desde meses atrás comenzó a recorrer las calles para acercarse a la población, esto con la firme y textual intensión de ser candidata a la gubernatura del estado.

Ante estos casos, faltará ver cómo actuará el INE y se aplicará la ley como debe de ser o se dejará pasar este actuar que va en contra de lo que marcan sus propios parámetros.

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