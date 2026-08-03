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Paso complicado en carreteras por bloqueos y fuertes accidentes hoy 3 de agosto
/Política/Video

Libertad de expresión en riesgo por lineamientos sobre audiencias: Damián Zepeda

Damián Zepeda, exsenador panista, aseguró que la libertad de expresión es oxígeno puro para una democracia y los lineamientos sobre audiencias la ponen en riesgo

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Por: Adriana Pacheco