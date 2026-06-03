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EUA ahora investiga a Alfonso Durazo y Américo Villareal, cercanos a AMLO: en opinión de Vaitiare Mateos

De acuerdo con el medio Los Angeles Times, Estados Unidos está investigando a Alfonso Durazo y Américo Villarreal.

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Por: Vaitiare Mateos

Vaitiare Mateos nos cuenta sobre la información que reveló Los Angeles Times sobre la presunta investigación que esta realizando Estados Unidos en contra de Alfonso Durazo, quien fue secretario de seguridad durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y del gobernador de Tamaulipas Américo Villareal.

De acuerdo con fuentes del medio estadounidense, la visa de Alfonso Durazo fue cancelada el año pasado debido a que hay una investigación en su contra por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Mientras que en el caso de Américo Villarreal se le investiga por estar relacionado con el contrabando de combustible.