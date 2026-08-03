Morena se deslinda del hermano del “R1”

Morena aseguró que Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias R1, nunca ha sido militante ni ha ocupado cargos dentro del partido.

El partido informó que Roldán Álvarez Ayala, hermano del detenido, fue expulsado de Morena en noviembre de 2025.

El R1 fue capturado en Jalisco y es identificado como presunto líder de Los Erres, una célula ligada al CJNG.

Las autoridades lo investigan como presunto autor intelectual del asesinato del exalcalde Carlos Manzo y por su posible relación con el feminicidio de la influencer Valeria Márquez.