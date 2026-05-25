“Andy” López Beltrán renuncia a la Secretaría de Organización de Morena

Andrés Manuel Andy López Beltrán anunció su salida de la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Por medio de una carta que publicó en sus redes sociales, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que se iría de la dirigencia partidista para contender por una diputación federal en las elecciones del próximo año.

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Pese a que por años ha vivido en la Ciudad de México (CDMX), López Beltrán dio a conocer que contenderá por un curul en San Lázaro representando al estado de Tabasco, de donde su padre es originario.

“He tomado la decisión de separarme de mi encargo en la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y de mi papel como integrante de la Comisión Nacional de Elecciones (...) contenderé por el cargo de Diputado Federal por la vía de elección popular en el VI Distrito Electoral Federal del Estado de Tabasco”, se pudo leer.

Salida de López Beltrán se da tras movimiento en Morena

La salida del hijo de AMLO se dio unas semanas después de que Luisa María Alcalde dejó de ser la presidenta nacional del partido, con quien llegó a la cúpula del CEN.

Actualmente, el cargo lo tiene Ariadna Montiel, quien durante el sexenio de López Obrador y lo que iba del actual se desempeñó como la titular de la Secretaría del Bienestar.

Así llegó Andy López Beltrán a la cúpula de Morena

Más allá de ser hijo de quién es, Andy consiguió su lugar como secretario de Organización de Morena en 2024 tras las elecciones (a mano alzada) que se realizaron en el Congreso Nacional Extraordinario del instituto.

En su misiva, el político destacó sus “logros” al frente de Morena y señaló aumento de militantes, así como la credencialización en la mayor parte de los estados del país.

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