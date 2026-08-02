Enrique Inzunza suma tres meses sin acudir al Senado y sigue cobrando su sueldo

Enrique Inzunza no se presenta de manera presencial en el Senado desde el 29 de abril cuando fue señalado por EUA de presuntos nexos con el crimen organizado; sin embargo, mantiene el cobro de su salario.

De acuerdo a datos oficiales, ha recibido alrededor de 400 mil pesos mediante el registro de su firma electrónica. Su única participación en ese periodo fue de forma virtual durante una sesión de la Comisión de Justicia.

Legisladores cuestionaron la situación y pidieron que solicite licencia o deje de percibir recursos públicos mientras no desempeñe sus funciones.