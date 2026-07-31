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Pese a acusaciones, Rocha Moya lleva tres meses fuera del ojo público tras solicitar licencia

La incertidumbre por el paradero del exgobernador de Sinaloa sigue creciendo

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Por: Pablo Godoy

El pasado 29 de abril del presente año, las autoridades estadounidenses imputaron formalmente a Rubén Rocha Moya por presunta corrupción y nexos con el narcotráfico, señalando que las operaciones criminales del cártel dependían de la complicidad de políticos locales.

La acusación había sido inicialmente encabezada por el fiscal federal Jay Clayton, quien a finales de julio de 2026 fue ratificado por el Senado estadounidense como el nuevo Director de Inteligencia Nacional bajo la administración de Donald Trump.

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