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Diputados alertan de censura por lineamientos de audiencias y piden retirarlos

Miguel Monraz, presidente de la Comisión de Radio y Televisión del Congreso Federal, asegura que los lineamientos a los derechos de las audiencias ponen en riesgo la libertad de expresión

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Por: Adriana Pacheco