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Diputados alertan de censura por lineamientos de audiencias y piden retirarlos
Miguel Monraz, presidente de la Comisión de Radio y Televisión del Congreso Federal, asegura que los lineamientos a los derechos de las audiencias ponen en riesgo la libertad de expresión
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Publicado
30/07/2026
🕐
14:59
Por:
Adriana Pacheco
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