¿Quién vigila al poder? Carmen Sánchez opina sobre los lineamientos para callar a México

Los lineamientos de las audiencias abre el debate sobre nuestras libertades y derechos, pues expertos advierten que se abre la puerta a la censura y autocensura.

Carmen Sánchez habló sobre varios ejemplos de amenazas y estigmatizaciones contra la prensa por parte del poder en México, entre ellos el que hace la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.

Otro caso es el del periodista Rafael “Lafita” León, quien fue acusado de terrorismo por cubrir hechos de violencia y publicar información sobre bloqueos realizados por el narcotráfico.