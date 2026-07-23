Cronología del caso de Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California: Desde la detención hasta la vinculación a proceso

Luego de 35 horas de audiencia, la mañana de este jueves 23 de julio se informó que el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, fue vinculado a proceso junto con otras siete personas por presunta delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.

De acuerdo a la Fiscalía General de la República (FGR), el exmandatario local, así como José “N”, Ricardo “N”, Juan “N” y Luis “N” permanecerán recluidos en el CEFERESO 1 del Altiplano. En tanto, Guillermo “N” y José María “N” cumplirán lo dispuesto por las autoridades en su domicilio; finalmente, Adriana “N” lo hará en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur.

Se trata de uno de los casos más polémicos en las últimas semanas debido a la rapidez con que se actuó contra el gobernador, mientras que otros casos como el del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, siguen sin avanzar, pese a ser señalado por Estados Unidos de presuntos nexos con el crimen organizado.

La #FGR obtuvo vinculación a proceso contra Ernesto “N”, Ricardo “N” y José “N”, por su posible participación en los ilícitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos. Juan “N” y Luis “N”, por delincuencia organizada y contrabando, mientras… pic.twitter.com/L9ytUhzJ3g — FGR México (@FGRMexico) July 23, 2026

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Cronología del caso de Ernesto Ruffo

Es por lo anterior que recopilamos cómo ha ido avanzando el caso del exgobernador, luego de una investigación por “operación irregulares de importación, distribución y comercialización de productor derivados del petróleo”:

Julio de 2025

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó conferencia de prensa que había una investigación contra la empresa Ingemar por presunto huachicol, luego del decomiso de 15 millones de litros de hidrocarburos en Coahuila

por presunto huachicol, luego del en Coahuila Días después, el exgobernador negó las investigaciones en su contra o de la empresa y sentenció que las autoridades tenían acceso a todos sus registros

Septiembre de 2025

Trasciende que la FGR tiene una orden de aprehensión contra Ernesto Ruffo, información que no se confirma y que el exgobernador niega al mencionar que no fue notificado

Julio de 2026

16 de julio: se dio a conocer la detención del exgobernador de Baja California

20 de julio: la FGR logró que un juez dicte prisión preventiva en el Altiplano para el integrante del Partido Acción Nacional (PAN); defensa solicita duplicidad del término constitucional

para el integrante del Partido Acción Nacional (PAN); defensa solicita duplicidad del término constitucional 22 de julio: las cuentas del exgobernador fueron congeladas por petición de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF); su hija, Verónica Ruffo , acudió a la embajada de Estados Unidos en México para solicitar “ayuda y protección” ante el proceso judicial que enfrenta su padre en donde consideran que han sido víctimas de hostigamiento y lo señala como “preso político”

por petición de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF); su hija, , acudió a la embajada de Estados Unidos en México para ante el proceso judicial que enfrenta su padre en donde consideran que han sido víctimas de hostigamiento y lo señala como 23 de julio: vincularon a proceso a Ernesto Ruffo por presunta delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos. Gabinete de Seguridad negó congelamiento de las cuentas de Verónica Ruffo y señala que la UIF sólo emitió la orden en cuentas del exgobernador

El Gabinete de Seguridad informa: pic.twitter.com/BlkqOakecu — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 23, 2026

En todo este proceso, integrantes de la oposición y organizaciones de la sociedad civil han cuestionado la postura del Gobierno Federal al considerar que no hay una justicia pareja en México, ya que muchos casos cercanos a la 4T siguen sin atenderse.

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