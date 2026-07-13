Morena prepararía el regreso de Rocha Moya en Sinaloa: PAN

Rubén Rocha Moya estaría a nada de volver a la gubernatura de Sinaloa con el apoyo del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), según el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera.

Por medio de un comunicado, el panista puntualizó que la Cuarta Transformación estaría preparando las “condiciones política, jurídicas y mediáticas” para que Rocha Moya retome las riendas de un estado que, en su palabras, está “infiltrado por el crimen organizado”.

El Gobierno Federal prepara regreso del narcogobernador Rocha Moya.#Boletín 🗞️ pic.twitter.com/kWj8TE8TDZ — Acción Nacional (@AccionNacional) July 12, 2026

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La licencia de Rubén Rocha fue una “pausa política”, según el PAN

Continuando sobre este aspecto, Romero Herrera expresó que la licencia del gobernador de Sinaloa sólo puede ser catalogada como una “pausa política”, ya que en cualquier momento puede retomar sus actividades.

Pese a esto, sentenció que no espera que una persona sea condenada sin juicio; sin embargo, exigió a las autoridades rendir cuentas sobre el caso, especialmente a la Fiscalía General de la República (FGR).

“No estamos pidiendo que se condene a nadie sin juicio. Exigimos exactamente lo contrario: que se investigue, que se transparente el procedimiento y que no se utilicen las instituciones mexicanas para fabricar impunidad”, se pudo leer en un comunicado compartido en redes sociales.

Reapareció públicamente Rubén Rocha en medio de acusaciones de ser protegido por Fuerzas Armadas

Las palabras del dirigente nacional del PAN se dieron días después de que el Gobierno Federal negó brindar protección a Rocha Moya, lo que provocó que reapareciera públicamente el morenista tras separarse el cargo al ser señalado en Estados Unidos por presuntos nexos con el crimen organizado.

“No me protegen ni resguardan elementos de corporación federal alguna. Es absolutamente falso”, puntualizó el gobernador con licencia; no obstante, esta actitud fue calificada como “valentonada” por parte del PAN.

De acuerdo a los panista, dicha postura refleja que el regreso de Rocha Moya ya está siendo preparado: “Rocha no reapareció porque haya demostrado su inocencia. (...) todo indica que Morena está preparando su regreso para que vuelva a tomar las riendas del narcoestado que dejaron construir en Sinaloa".

¿Por qué pidió licencia Rubén Rocha en Sinaloa?

Conviene recordar que Rubén Rocha solicitó licencia como gobernador de Sinaloa el 1 de mayo, luego de que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York lo señaló a él y nueve funcionarios más de tener nexos con grupos del crimen organizado, específicamente con Los Chapitos.

Desde esa fecha y hasta el 26 de mayo, se mantuvo fuera del ojo público y sólo reapareció para comparecer ante la FGR; sin embargo, crecieron los rumores de que era resguardado por fuerzas federales, situación que negó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

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