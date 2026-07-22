José Ramiro López Obrador atribuye la violencia en Tabasco a disputa entre cárteles

José Ramiro López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y secretario de Gobierno de Tabasco, aseguró que la violencia en el estado deriva de la disputa entre el CJNG y La Barredora.

El funcionario no anunció nuevas acciones específicas para combatir a los grupos criminales señalados, pese a que el líder de La Barredora fue integrante de su partido, Morena.

La inseguridad en Tabasco sigue aumentando y las autoridades parecen no tomar acción, mientras que sólo buscan culpables.