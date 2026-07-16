FGR actúa rápido contra Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de BC; mientras investigación contra Rocha Moya no avanza

Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, fue detenido este jueves 16 de junio por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes cumplimentaban una orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR). Al exmandatario estatal se le acusa los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.

Esta rápida acción de la FGR llamó la atención de la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN), pues contrasta con el estancamiento en el que parece estar el caso Rocha Moya y, recientemente, el caso de la actual gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Por qué detuvieron a Ernesto Ruffo Appel, exgobernador panista de BC?

Desde el año 2025, la FGR y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) mantienen una investigación por huachicol fiscal que colocó bajo sospecha al exgobernador panista. Esto, porque la investigación reveló que el político era socio mayoritario de la empresa portuaria Ingemar, S.A. de C.V., por medio de la cual operaba una red de contrabando de hidrocarburos, que estaba vinculada al megadecomiso de 15 millones de litros de hidrocarburos, registrado en julio de 2025 en Coahuila.

Esta es la postura de @AccionNacional ante los hechos ocurridos hoy contra el exgobernador Ernesto Ruffo. pic.twitter.com/btYsOZddZr — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) July 16, 2026

De acuerdo con lo informado por la FGR, la red operaba apenas al 10% de la capacidad de los ferrotanques; es decir, que reportaban 10,000 litros de hidrocarburos cuando transportaban 110,000 litros. Después, el combustible ingresaba sin revisión y se descargaba en espuelas ferroviarias clandestinas en Coahuila, Durango y Zacatecas.

Ante estos hechos, la FGR solicitó una orden de aprehensión en contra del exgobernador panista, cuya detención ocurrió este 15 de julio.

PAN lanza comunicado por el caso Ernesto Ruffo Appel y acusa justicia selectiva

Tras la detención del exgobernador panista, la dirigencia del Partido Acción Nacional, encabezada por Jorge Romero, lanzó un comunicado en el que señalan la rapidez con la que las autoridades actuaron en el caso Ruffo Appel, mientras que aún no han procedido en contras de los morenistas Rubén Rocha Moya y Marina del Pilar Ávila, pese a que consideran que existen “pruebas contundentes” en su contra.

Los hechos ocurridos hoy en torno al exgobernador Ernesto Ruffo deben esclarecerse y la autoridad debe actuar conforme a la ley.



No permitiremos que este episodio se utilice para desviar la atención. Seguiremos exigiendo que se investiguen a fondo los señalamientos contra la… pic.twitter.com/Nx7jYFolZc — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) July 16, 2026

La dirigencia del PAN señala que es inevitable observar que la rápida actuación de la FGR en el caso del panista contrasta con el tratamiento que se le da a casos como el de la gobernadora de Baja California Marina del Pilar, quien, de acuerdo con audios filtrados, estaba en presuntas negociaciones con el FBI para evitar ser detenida por vínculos con la delincuencia organizada y poder recuperar su visa.

Hasta el momento y a pesar de que existen señalamientos y acusaciones en contra de Rocha Moya y de Marina del Pilar, las autoridades mexicanas no han iniciado un proceso judicial en su contra.

La dirigencia del PAN se dice confiada en que Ernesto Ruffo Appel podrá aclarar los hechos que se le imputan por las vías legales correspondientes; sin embargo, insiste en que la justicia no debe responder a intereses políticos y no debe haber tratamientos diferenciados, ya sea por nombres, partidos o cargos políticos.

Asimismo, la investigación de las autoridades estadunidenses en contra del senador morenista Augusto López continúa por el delito de huachicol fiscal; no obstante, en México no existe proceso judicial en su contra.

De acuerdo con el periodista Manuel López San Martín, las cortes estadunidenses señalan a Adán Augusto por mantener acuerdos con la delincuencia organizada y entramado político-criminal que ha ayudado a varios gobernadores a ganar las elecciones.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.