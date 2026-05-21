Hace unos días, la senadora de Morena Mariela Gutiérrez Escalante se vio envuelta en un escándalo debido a que se dio a conocer que cuando fue alcaldesa de Tecámac sacrificó a 10 mil perros y ahora es señalada por no declarar una propiedad.

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Senadora de Morena omite declarar propiedad millonaria

De acuerdo con una investigación realizada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, la legisladora compró un predio en 2002 donde construyó la casa con valor de 36.5 millones de pesos aproximadamente.

En sus dos declaraciones patrimoniales de 2024 y 2025 la legisladora indicó que no tenía propiedades ni préstamos ni adeudos y que solo contaba con su ingreso como funcionaria que es de 1 millón 27 mil pesos al año en 2024 y 517 mil en 2025.

Cabe señalar que sus declaraciones patrimoniales como presidenta municipal de Tecámac entre 2018 y 2024 no son públicas. Según los registros, Gutiérrez Escalante compró el inmueble en la colonia Ozumbilla en 220 mil pesos y hoy alberga construcciones de lujo y que hoy según especialistas del sector inmobiliario tiene un valor de al menos 36 millones de pesos.

Una propiedad del tamaño de 12 canchas de básquetbol

El espacio es de 4 mil 417 metros cuadrados, por lo que la propiedad ocupa más de la mitad de la manzana en la que se encuentra y dentro están construidas dos casas una blanca y otra gris. Se observan jardines perimetrales que rodean la construcción. Hay dos esculturas rojas sobre el pasto y un espejo de agua con un tipo tótem. Tiene capacidad para estacionar alrededor de 20 autos, la lujosa casa contrasta con las otras viviendas de la zona.

Sacrificio de mil perros

Cabe recordar que la senadora se vio envuelta en la polémica hace unas semanas debido a que cuando fue alcaldesa de Tecámac sacrificó a 10 mil perros. Según reveló, los animales habían violentado a varias personas y otros estaban desahuciados.

En redes sociales se hizo viral un video en el que Mariela Gutiérrez discute con inspectores de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (PROPAEM) y con la activista Zyanya Polastri por el sacrificio de los animales.

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