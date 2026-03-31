Contratos por adjudicación y errores de verificación: La crisis de credibilidad que acecha a Infodemia MX

La polémica por un video viral que mostraba a una mujer tomando el sol desde un balcón de Palacio Nacional terminó por exhibir fallas en los procesos de verificación de información oficial, especialmente de Infodemia MX, una plataforma del gobierno creada para desmentir información falsa.

Ante el hecho y la postura oficial de la Administración Federal al aceptar el hecho, la plataforma tuvo que rectificar públicamente después de haber asegurado que las imágenes eran falsas y generadas con inteligencia artificial.

Rectificación



El jueves 19 de marzo y el domingo 22 de marzo, @InfodemiaMex desmintió con la información oficial disponible la veracidad de las imágenes difundidas en redes sociales de una persona en un balcón de Palacio Nacional.



La información oficial hecha pública este 30 de… pic.twitter.com/ci75t72qFY — InfodemiaMx (@infodemiaMex) March 30, 2026

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Gobierno de México corrige versión de Infodemia MX sobre video en Palacio Nacional

Durante la conferencia matutina del 30 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que las imágenes difundidas sí eran reales. La mandataria explicó que inicialmente se negó la existencia del hecho tras una consulta interna; sin embargo, una revisión posterior confirmó que una persona sí estuvo en esa zona del inmueble.

“Después revisaron y resulta que sí había habido una persona”, reconoció; asimismo, señaló que la mujer fue identificada y sancionada conforme a los lineamientos internos.

Con esta declaración, quedó invalidado el “desmentido” previo de Infodemia MX, mismo que había clasificado el contenido como falso pese a que ya circulaban distintos ángulos del mismo evento en redes sociales.

LA PANDEMIA DE LA INFODEMIA

Infodemia MX: ¿Verificación o narrativa oficial?

El episodio reavivó críticas hacia el papel de Infodemia MX, un proyecto del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) que, desde su creación en 2020, ha recibido al menos 6.4 millones de pesos en contratos públicos.

No obstante, de acuerdo a información oficial, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no asigna una partida específica para este organismo, sino que la Dirección de Investigación y Análisis o la presidenta del SPR, a cargo de Jenaro Villamil, solicitan el presupuesto.

Hasta la fecha, de acuerdo a la Plataforma Nacional de Transparencia se han publicado 27 contratos —de 2021 a 2026—, en los cuales se puede apreciar que subcontratan a ésta para "verificar noticias falsas", todos éstos han sido por adjudicación directa.

Académicos señalan parcialidad de Infodemia MX a favor del gobierno

Más allá del uso de recursos públicos, especialistas han cuestionado la metodología de la plataforma. Un análisis del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) en 2022 concluyó que, en múltiples casos, Infodemia “desinforma o manipula los hechos en favor del gobierno”.

El problema de fondo, advierten expertos, es la dependencia casi exclusiva de fuentes oficiales para la verficiación de información. Cuando estas resultan incorrectas —como ocurrió en el caso del video—, los desmentidos pierden sustento y terminan generando el efecto contrario: desinformación institucional.

Impacto en recortes e impulso de mega obras de AMLO: Arturo Herrera reconoce que política de austeridad no sirvió El exsecretario de Hacienda señaló en un artículo que los recortes debilitan servicios básicos, a pesar de que bajo su mando se priorizaron Dos Bocas y el Tren Maya. 26 marzo, 2026

Casos previos y dudas sobre su rigor

No es la primera vez que Infodemia enfrenta señalamientos por desmentidos erróneos. En 2025, la plataforma negó información sobre el costo de la Refinería Dos Bocas que posteriormente coincidió con reportes financieros oficiales.

Asimismo, el especialista en ciberseguridad Ignacio Gómez Villaseñor ha denunciado que la plataforma ha rechazado sistemáticamente reportes de hackeos sin presentar evidencia técnica.

En un entorno donde la desinformación es un desafío real, el episodio plantea una pregunta clave: ¿Quién verifica a los verificadores?

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