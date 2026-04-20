Los escándalos en la Secretaría de Gobernación durante los gobiernos de la 4T han dejado una huella difícil de ignorar. Lo que debería ser el eje de la política interior del país se ha visto envuelto en polémicas, decisiones cuestionadas y crisis que han puesto en entredicho la gobernabilidad de México.

Desde la implementación de políticas migratorias controvertidas hasta el manejo de tragedias y cifras oficiales, los titulares de esta dependencia han enfrentado señalamientos que hoy siguen generando debate.

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Del discurso a la realidad: los tropiezos que han marcado Gobernación en tiempos de Morena

A lo largo de los últimos años, los distintos secretarios de Gobernación han prometido estabilidad, diálogo y gobernabilidad. Sin embargo, los resultados han sido señalados por críticos como inconsistentes o incluso contraproducentes. Las crisis migratorias, la violencia en distintas regiones del país y el mal manejo de datos oficiales han sido algunos de los puntos más cuestionados en la gestión de estos funcionarios de Morena.

Olga Sánchez Cordero

La primera titular de Gobernación en la administración morenista, Olga Sánchez Cordero, enfrentó críticas por la implementación del programa migratorio conocido como “Quédate en México”. Esta política colocó al país como un punto de contención para migrantes en espera de resoluciones de Estados Unidos.

A esto se sumaron señalamientos por la omisión de un inmueble en el extranjero dentro de su declaración patrimonial, lo que generó cuestionamientos sobre la transparencia dentro del gobierno que promovía la llamada austeridad republicana.

Adán Augusto López

Tras su salida, el cargo fue ocupado por Adán Augusto López, cuya gestión quedó marcada por la tragedia en una estación migratoria en Ciudad Juárez, donde murieron 40 migrantes. El caso generó indignación nacional e internacional, además de críticas por la respuesta de las autoridades.

El manejo político de la crisis también fue cuestionado, especialmente por deslindar responsabilidades hacia otras dependencias, lo que debilitó la percepción de liderazgo en la política interior del país.

Luisa María Alcalde

Posteriormente, Luisa María Alcalde asumió el cargo en medio de un contexto complejo. Uno de los temas más polémicos durante su gestión fue la actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas.

Diversos colectivos denunciaron la eliminación de miles de nombres de la base de datos, lo que generó acusaciones de manipulación de cifras y falta de sensibilidad hacia las víctimas y sus familias, uno de los temas más delicados en México.

Rosa Icela Rodríguez

Actualmente, la Secretaría de Gobernación está encabezada por Rosa Icela Rodríguez, en un contexto marcado por altos niveles de violencia en estados como Guerrero y constantes protestas sociales.

Su gestión ha sido señalada por una aparente falta de presencia en momentos clave, además de enfrentar nuevos retos como investigaciones relacionadas con redes de corrupción en aduanas y conflictos sociales que continúan escalando.

Los escándalos de los secretarios de Gobernación de la 4T reflejan que los requisitos para ocupar este cargo son: nula capacidad de resolución, gran habilidad para ser tapadera de sus amigos y facilidad para destruir la gobernabilidad del país.

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