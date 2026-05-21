Roberto Lazzeri Montaño será el nuevo embajador de México en Estados Unidos, luego de que el gobierno de Donald Trump otorgara el beneplácito. Ocupará el cargo en sustitución de Esteban Moctezuma, cuya gestión apenas terminó.

El presidente de la American Society, Larry Rubin, ya felicitó a Roberto Lazzeri y le deseó el mayor de los éxitos en esta importante responsabilidad para fortalecer “aún más” la relación bilateral.

🚨#AlertaADN



Roberto Lazzeri (@robertolazzeri) fue avalado por Estados Unidos como Embajador de México en ese país pic.twitter.com/tCRKXM9Be7 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 21, 2026

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¿Quién es Roberto Lazzeri?

Roberto Lazzeri Montaño es economista por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y tiene una trayectoria de más de 20 años en el sector financiero. Se graduó de la licenciatura con la tesis “La Economía del Distrito Federal: aglomeraciones, localización espacial y economías externas en los sectores líderes”.

Comenzó su carrera en el sector público en 2005 en la Secretaría de Finanzas del entonces Gobierno del Distrito Federal, administrando el portafolio de deuda pública local. Desde dicho año ha ocupado puestos de alta responsabilidad.

¿Cuáles son los cargos que ha tenido Roberto Lazzeri?

2009:Gerente de estructuración de financiamiento en el Banco Nacional de Obras Públicas (Banobras)

2022: Jefe de la Oficina de Coordinación del secretario de Hacienda y Crédito Público

2025: Director general de Nacional Financiera (Nafi) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext)

Antes de estar en Nafi, Roberto Lazzeri trabajó en la Secretaría de Hacienda con Rogelio Ramírez de la O, donde laboró con las contrapartes de Estados Unidos.

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