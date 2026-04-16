La Fiscalía del Estado de México informó que ya inició una investigación de oficio por delitos relacionados con el maltrato animal luego de que la senadora Mariela Gutiérrez admitiera que durante su gestión se sacrificaron más de 10 mil perros, delitos que pueden ser castigados hasta con 6 años de prisión.

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¿Qué pasó con los perros de Tecámac?

Luego de la polémica por el sacrificio de perros en Tecámac, la senadora Mariela Gutiérrez ofreció una conferencia de prensa y reveló que durante su administración fueron sacrificados poco más de 10 mil perros.

Aseguró que los animales fueron sacrificados porque habían violentado a varias personas y otros estaban desahuciados y que todo esta documentado en el Centro de Bienestar Animal.

Video viral de Mariela Gutiérrez

Fue en octubre de 2025 cuando se dio a conocer un video en el que Mariela Gutiérrez discute con inspectores de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (PROPAEM) y con la activista Zyanya Polastri.

En esa grabación la funcionaria señaló que la política de sacrificio en su gobierno era necesaria debido a que los perros atacaban a las personas y era un problema de salud pública.

¿Qué pasará con la exalcaldesa de Tecámac por el sacrificio de perros?

De acuerdo con el Código Penal del Estado de México, la crueldad animal es un acto que puede provocar lesiones dolosas a cualquier animal que no constituya una plaga con la intención o no de causarle la muerte.

Este delito también se considera con las personas que abandonen a un animal exponiéndolo a riesgos que amenacen su integridad.

El artículo 235 Bis indica que quien sea encontrado culpable por maltrato animal recibirá una pena de seis mese a cuatro años de cárcel y una multa de 150 a 300 días. En caso de prolongar la agonía de cualquier animal el castigo aumenta a entre 3 y 6 años de prisión y de 200 a 400 días de multa.

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