Citlalli Hernández renuncia a la Secretaría de Mujeres

Citlali Hernández vuelve a Morena tras su paso por el Gabinete Presidencial

Citlali Hernández vuelve a Morena tras su paso por el Gabinete Presidencial | Secretaría de Mujeres

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó un nuevo ajuste en su gabinete tras la renuncia de Citlalli Hernández como titular de la Secretaría de Mujeres.

La salida, que será efectiva a partir del viernes 17 de abril, es decir, mañana y responde a la decisión de la exsenadora de reincorporarse a las labores partidistas de Morena rumbo a las elecciones de 2027.

🚨 Citlalli Hernández deja la Secretaría de las Mujeres



Presentó su renuncia a Sheinbaum para regresar a Morena rumbo a las elecciones de 2027



"Casi me voy de espaldas", dice pic.twitter.com/Tft6tNgj77 — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) April 16, 2026

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Por qué renunció Citlalli Hernández al Gabinete Presidencial?

Durante su conferencia matutina, la mandataria relató que la noticia la tomó por sorpresa.

Según explicó, Hernández le comunicó personalmente su intención de dejar el cargo tras haber dialogado previamente con Luisa María Alcalde, con quien colaborará en la estrategia política del partido.

Además, Hernández será integrada con un nombramiento especial dentro del Comité Ejecutivo Nacional para fortalecer la operación política, particularmente en la construcción de alianzas.

Conviene recordar que ella ya fue Secretaría General del Movimiento de Regeneración Nacional, incluso cuando la propia presidenta gana la elección en 2024.

Cambios en el gabinete de Claudia Sheinbaum en 2026

La renuncia de Hernández representa el tercer ajuste en el gabinete presidencial en lo que va de la administración. Previamente se registraron las salidas de Rogelio Ramírez de la O y de Juan Ramón de la Fuente de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Relaciones Exteriores (SRE), respectivamente.

En Hacienda quedó a cargo Édgar Amador Zamora y en la Cancillería está Roberto Velasco.

Hasta el momento, se desconoce quién asumirá la titularidad de la Secretaría de Mujeres.

Así queda el panorama de las mujeres en México tras la salida de Citlalli Hernández

De acuerdo al Censo de Procuración de Justicia 2025 del Instituto Nacional de Geografía e Información (Inegi), en México se registraron cuatro mil 523 casos de feminicidio -ya sea consumados o en tentativa-.

De los cuales, sólo dos mil 229 tuvieron investigaciones abiertas; mientras que 946 casos fueron presentados ante un juez de control, es decir, en el país sólo el 15% de los casos son judicializados.

En datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2025 se registrario entre 1.7 y 1.8 feminicidios al día.

Si bien, mucho de esto es responsabilidad de jueces y Fiscalías, lo cierto es que se esperaban más cambios en el país al contar con una secretaría especializada en los temas de las mujeres.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.