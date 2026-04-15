Un desacuerdo irreconciliable marca el destino de la coalición que llevó a AMLO a la presidencia en 2018

Un desacuerdo irreconciliable marca el destino de la coalición que llevó a AMLO a la presidencia en 2018 | PVEM

La alianza entre el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), uno de los pilares electorales de la llamada Cuarta Transformación, comienza a mostrar fisuras rumbo a las elecciones de 2027.

Aunque a nivel nacional ambos partidos insisten en mantener la coalición, en lo local ya se perfilan rupturas que podrían reconfigurar el mapa político del país.

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PVEM rompe con Morena en San Luis Potosí rumbo a 2027

Desde San Luis Potosí, la dirigente nacional del PVEM, Karen Castrejón Trujillo, confirmó que su partido competirá sin alianzas en la elección por la gubernatura. La decisión no es menor: se trata de una entidad donde el Verde ya gobierna y busca refrendar el poder con un perfil propio.

Acompañada por la senadora Ruth González Silva, quien es vista como la principal aspirante a la candidatura, Castrejón aseguró que el partido cuenta con cuadros competitivos y con respaldo ciudadano suficiente para contender en solitario.

El trasfondo político apunta directamente a la postura de Morena contra el nepotismo electoral. Aunque la prohibición constitucional aplicará hasta 2030, el partido guinda decidió no impulsar candidaturas de familiares de gobernadores desde 2027, lo que bloquea el respaldo a González Silva, esposa del actual mandatario Ricardo Gallardo Cardona.

Este desacuerdo marcó un punto de quiebre. Desde semanas previas, la dirigencia nacional de Morena ya había advertido que una eventual candidatura de la senadora provocaría la ruptura con el PVEM en el estado.

CDMX y otros estados: el efecto dominó en la alianza Morena-PVEM

El distanciamiento no se limita a San Luis Potosí. En la Ciudad de México (CDMX), el dirigente local del PVEM, Jesús Sesma Suárez, confirmó que el partido también competirá sin Morena en los comicios de 2027.

El líder capitalino afirmó que no existen actualmente condiciones para una coalición electoral, aunque reconoció coincidencias en el ámbito legislativo y en el Gobierno Federal.

A este escenario se suman tensiones en otras entidades como Zacatecas y Guerrero, donde el PVEM y el Partido del Trabajo (PT) han rechazado respaldar aspiraciones vinculadas a posibles casos de nepotismo, como las de Saúl Monreal o Félix Salgado Macedonio.

¿Ruptura real o estrategia electoral rumbo al 2027?

Pese a estos movimientos, el senador Manuel Velasco ha insistido en que no existe una ruptura definitiva con Morena. Según su versión, se trata más bien de una estrategia para fortalecer la posición del PVEM dentro de la alianza.

El legislador ha destacado que el Verde ha aportado un número significativo de votos en elecciones recientes y que incluso ha superado a Morena en algunas entidades. Por ello, considera legítimo que el partido “alce la mano” y compita solo en ciertos estados.

El panorama rumbo a 2027 se perfila complejo: mientras a nivel nacional se intenta preservar la coalición, en lo local las diferencias políticas, las reglas contra el nepotismo y las aspiraciones particulares están fragmentando una de las alianzas más exitosas de los últimos años, misma que llevaron a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Claudia Sheinbaum a la presidencia.

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