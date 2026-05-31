La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, dio a conocer que la solicitud de juicio político contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quedó sin efecto.

Durante un encuentro con los medios de comunicación, la también integrante del Partido Acción Nacional (PAN) el plazo para ratificar la acción contra la mandataria local venció el viernes 29 de mayo, por lo que ya no tiene validez jurídica el procedimiento legislativo.

“A propósito del juicio político que fue presentado en la Ciudad de México, me han informado el día de hoy que no fue ratificado. Tenían, quienes estaban solicitando el juicio político, tres días para ratificar. (...) no existe ya, en términos formales, una solicitud de juicio político en contra de la gobernadora Maru Campos”, puntualizó el sábado 30 de mayo.

🚨 #AlertaADN



🗳️📋 La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán (@kenialopezr), informó que no prosperó la ratificación de la solicitud de juicio político promovida contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos (@MaruCampos_G), en la #CDMX pic.twitter.com/X3L2aIjCPY — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 31, 2026

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Diputados de Morena presentaron la solicitud de juicio contra Maru Campos

El pasado 25 de mayo, 11 legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Chihuahua presentaron a la Cámara Baja una solicitud de juicio político contra la gobernadora panista por presunta traición a la patria al permitir presencia de elementos de la CIA en actividades de seguridad nacional.

Un día después, en su calidad de presidenta de la Cámara de Diputados, López Rabadán confirmó que recibió la solicitud y dio a conocer que tenían hasta el 29 para ratificar; no obstante, esto no ocurrió.

Finalmente, la legisladora puntualizó el hecho como un triunfo para las familias mexicanas que han luchado por la democracia y están del lado correcto de la historia.

Expresidentes dan espaldarazo a Maru Campos

Las declaraciones de Kenia López Rabadán ocurrieron en un evento panista donde la militancia y cúpula arroparon a Campos Galván, entre los presentes estuvieron los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón.

En el evento que se celebró en chihuahua, Calderón Hinojosa defendió la lucha contra el narcotráfico que emprendió durante su sexenio, aún “con todos mis errores y limitaciones".

Por su parte, Fox no ofreció palabras en el evento, aunque desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es uno de los mayores críticos de la Cuarta Transformación.

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