Sergio Mayer se queda sin sus derechos políticos; Morena lo castiga

El actor, cantante y diputado de Morena, Sergio Mayer Bretón se encuentra en el ojo del huracán, debido a que solicitó licencia para participar en un proyecto televisivo. Por esta razón, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena tomó la decisión de suspender los derechos partidarios del diputado federal con licencia. Te contamos los detalles de este caso.

¿Por qué Morena suspendió los derechos partidistas de Sergio Mayer?

El órgano interno de Morena señaló que se tomó la medida, luego de que el diputado Sergio Mayer solicitara licencia para formar parte de un reality show 24/7. Lo que provocó un impacto negativo en la imagen del partido en el poder.

Asimismo, consideró que las acciones de Mayer Bretón generaron confusión sobre la coherencia entre los principios partidarios y el comportamiento de sus representantes. Además, los comisionados consideraron que separarse de su cargo para formar parte de un proyecto televisivo constituye una posible infracción al Estatuto de Morena.

¿Por cuánto tiempo pierde sus derechos políticos Sergio Mayer?

La CNHJ aplicará esta medida, a Sergio Mayer, de manera temporal, mientras se analiza la posible falta cometida por el diputado. Este procedimiento se inició por oficio; sin embargo, también hubo denuncias presentadas por militantes del partido.

De acuerdo con el expediente dad a conocer por la comisión, Sergio Mayer Bretón pierde sus derechos políticos, de manera temporal, al considerarse que separarse de su cargo para entrar en un proyecto televisivo, aunque haya suplencia legal, “puede constituir una conducta contraria a la de cuidar el interés colectivo, al generar la percepción de que el mandato conferido por la ciudadanía puede subordinarse a proyectos individuales”.

