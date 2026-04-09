VIDEO: Diputada de Morena arroja cubeta con chapopote a legislador de MC que denunció ecocidio en Veracruz

Durante la discusión del Plan B de la Reforma Electoral en la Cámara de Diputados los ánimos se encendieron, luego de que la integrante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Paola Tenorio Adame, arrojara una cubeta con chapopote al legislador de Movimiento Ciudadano (MC), Sergio Gil Rullán.

El material se encontraba en el salón de sesiones de San Lázaro debido a que los integrantes de la bancada naranja, Gil Rullán y Laura Ballesteros, aprovecharon el foro para condenar y pedir explicaciones por el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México.

Posteriormente, la integrante de la Cuarta Transformación tomó la cubeta y la arrojó a los emecistas, lo que causó conmoción en la sala y que aumentara el ambiente tenso durante la sesión del pasado 8 de abril.

A Morena le indigna una cubeta, pero callan ante más de 800 km de costas con chapopote. #NoSonGotitas#EsEcocidio pic.twitter.com/6l493TnU7L — Sergio Gil Rullán (@SergioGilRu) April 9, 2026

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Emecistas reclaman a Morena por la falta de acciones ante el ecocidio en el Golfo de México

El incidente ocurrió cuando los legisladores emecistas presentaron una cubeta con chapopote, presuntamente recolectado en la Barra de Chachalacas, en el estado de Veracruz, esto como evidencia del ecocidio que se vive actualmente en las costas del sureste mexicanos —incluso ya extendido hasta Texas, Estados Unidos—.

Aunado a lo anterior, los legisladores detallaron que las afectaciones no sólo impactan a los ecosistemas marinos, sino que han golpeado a las comunidades que dependan a la pesca y turismo.

Ante esto, la diputada morenista, representante del municipio de San Andrés Tuxtla, en Veracruz, justificó que el problema se presentó debido a tiraderos ilegales, así como chapoteadoras naturales; no obstante, desestimó las protestas de la oposición y calificó las críticas como una "simple herramienta política".

¿Quién pagará por el daño? La cronología del derrame petrolero que ya cruzó la frontera hacia Texas

Legislador de MC responde en redes sociales

Tras los hechos, el diputado Gil Rullán aprovechó sus redes sociales para compartir el video de los hechos y asegurar que a Morena sólo le indigna una cubeta; sin embargo, calla ante los 800 kilómetros de costas afectadas por chapopote.

"Espero que éste (el chapopote) sí lo limpien", fue lo que dijo el legislador, luego de que levantó la cubeta que dejó manchado el salón principal de sesiones de Poder Legislativo.

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