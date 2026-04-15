La Fiscalía General de la República concluyó que no hay elementos para proceder por delitos de trata y delincuencia organizada, de acuerdo a los denunciantes

La Fiscalía General de la República concluyó que no hay elementos para proceder por delitos de trata y delincuencia organizada, de acuerdo a los denunciantes | La Luz del Mundo | FB

El caso de la iglesia La Luz del Mundo volvió a colocarse en el centro de la polémica luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) determinó el “no ejercicio de la acción penal” en una investigación iniciada desde 2019 por presuntos delitos de trata de personas, explotación sexual y delincuencia organizada.

La decisión, que en términos legales implica que la autoridad considera que no hay elementos suficientes para proceder penalmente, fue dada a conocer por Sochil Martin y Sharim Guzmán, sobrevivientes y exintegrantes de la organización religiosa.

Ambos denunciaron que el cierre del caso se realizó sin notificación previa a las víctimas y lo calificaron como un “carpetazo”.

La @FGRMexico dio carpetazo al caso contra la iglesia La Luz del Mundo, pese a testimonios y pruebas de víctimas que denunciaron abusos y vínculos criminales.



Sochil Martin y Sharim Guzmán acusan que se mantiene la impunidad de líderes religiosos, incluido Naasón Joaquín… pic.twitter.com/Z24pG3gA7H — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 15, 2026

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¿Cuándo cerró la FGR la investigación contra La Luz del Mundo?

De acuerdo con su versión, la resolución se autorizó el 17 de diciembre de 2025, apenas dos semanas después de la llegada de Ernestina Godoy a la titularidad de la FGR.

La carpeta había sido investigada por la Fiscalía Especializada en delitos como tráfico de menores y delincuencia organizada.

¿Qué investigaba la FGR en el caso La Luz del Mundo?

Para entender el caso, es necesario remontarse a 2019, cuando Martin y Guzmán presentaron denuncias tras salir de la iglesia. Según explicaron, la propia FGR clasificó el expediente como un asunto de crimen organizado y trata de personas, lo que llevó a una investigación de varios años.

Las acusaciones incluyen testimonios de víctimas que señalan explotación sexual, laboral y presuntos mecanismos de captación dentro de la organización, algunas de ellas cuando eran menores de edad.

También se mencionan posibles vínculos con estructuras del crimen organizado, lo que elevó la gravedad del caso tras la detención de Los Jazher; sin embargo, pese a estos elementos, la Fiscalía concluyó que no existían delitos que perseguir.

Nueva audiencia el 16 de abril de 2026

En entrevistas que han dado, las víctimas consideran que esta determinación contradice las pruebas recabadas y por ello ya impugnaron la decisión.

Será el 16 de abril de 2026 cuando en audiencia se defina si el caso puede reabrirse.

Naasón Joaquín y su condena en Estados Unidos

El líder de la iglesia, Naasón Joaquín García, fue condenado en Estados Unidos a 16 años y 8 meses de prisión tras declararse culpable de delitos sexuales contra menores de edad.

Las autoridades estadounidenses lo acusaron de cargos como tráfico sexual, conspiración y explotación infantil.

Según fiscales de ese país, durante años se habría utilizado la estructura de la iglesia para cometer abusos contra niñas, niños y mujeres.

La Luz del Mundo cumple 100 años en medio de controversias

Fundada en 1926 en México, La Luz del Mundo cumplió a inicios de abril de 2026 un siglo de existencia, en un contexto marcado por señalamientos y procesos judiciales que han deteriorado su imagen ante los ojos del mundo.

Aunque se define como una iglesia cristiana que busca retomar prácticas primitivas del cristianismo, ha estado envuelta en múltiples escándalos -principalmente sexuales- en los últimos años.

Exmiembros sostienen que existe una red de protección política y posibles vínculos con actores del crimen organizado, además de acusaciones de lavado de dinero y trata de personas.

Hasta ahora, la FGR no ha emitido un posicionamiento público sobre el cierre de la investigación; sin embargo, el caso sigue abierto en tribunales tras la impugnación de las víctimas, quienes advierten riesgos para otras posibles personas afectadas en México.

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