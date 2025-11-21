Niegan libertad anticipada a Javier Duarte y el exgobernador de Veracruz se queda en prisión

Durante la noche de este viernes 21 de noviembre de 2025 la jueza Ángela Zamorano negó la libertad anticipada al exgobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte , esto luego de que se declarara infundada su petición debido a que cuenta con un proceso penal vigente en nuestro país.

Tras la resolución emitida por la jueza en cuestión, el polémico político mexicano permanecerá en prisión dentro del Reclusorio Norte ubicado en la Ciudad de México (CDMX) por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.

🚨#AlertaADN



Un juez de Control negó la libertad anticipada a Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, por lo que deberá permanecer en el Reclusorio Norte hasta cumplir su condena por asociación delictuosa y lavado de dinero en abril de 2026 pic.twitter.com/7TSeJxtasA — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 22, 2025

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué pasó en la audiencia de Javier Duarte?

Más allá del proceso penal que está vigente en contra de Javier Duarte , la defensa del exgobernador de Veracruz no logró acreditar el cumplimiento completo del plan de actividades dentro del Reclusorio Norte, los cuales van desde actividades deportivas hasta educativas.

Tras ello, se determinó que el priista deberá cumplir con su condena que concluirá hasta abril del próximo 2026 por los delitos antes mencionados, esto a pesar de que ya haya cumplido con más del 95% de su sentencia, según con la información emitida por sus abogados.

Javier Duarte y su historial de malversación de fondos en Veracruz [VIDEO] La ASF documentó desvíos por 62 mil mdp en el gobierno de Javier Duarte; pese a 71 denuncias, no hay condenas ni recuperación de recursos.

Abogado del exgobernador da su postura tras resolución

Luego de que se diera a conocer la resolución en contra del exgobernador , uno de los abogados del político mexicano señaló a medios nacionales que Javier Duarte cumplirá con el periodo establecido en su sentencia, por lo cual no habrá ningún tipo de apelación.

¿Por qué está en prisión Javier Duarte?

Es importante señalar que Javier Duarte está cumpliendo con una condena de nueve años de prisión por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, lo cual ocurrió durante su mandato como gobernador de Veracruz.

En 2018, al priista le fueron decomisadas 41 propiedades, además de que se le impuso el pago de una multa por los delitos cometidos.

Por otro lado, es válido señalar que hasta este 2025 se mantiene un proceso penal en su contra por el delito de desaparición forzada, motivo por el cual fue desechada su solicitud de libertad anticipada.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.