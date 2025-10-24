Escándalo en Conahcyt; familia de Álvarez-Buylla recibió millones en recursos públicos

Durante la gestión de María Elena Álvarez-Buylla en el Conahcyt, ella, su madre y su pareja habrían recibido más de 6.5 millones de pesos en recursos públicos destinados a proyectos científicos.

Álvarez-Buylla recibió 751 mil pesos para un proyecto de bioquímica, biología molecular, genética y genómica en la UNAM.

para un proyecto de bioquímica, biología molecular, genética y genómica en la UNAM. Su madre, Elena Roces Dorronsoro , obtuvo 2.7 millones de pesos para investigación en patología metabólica en la Universidad de Colima.

, obtuvo 2.7 millones de pesos para investigación en patología metabólica en la Universidad de Colima. Su presunta pareja, Juan Carlos Martínez García , investigador del Cinvestav, habría recibido 3 millones de pesos para un proyecto de biología matemática.

, investigador del Cinvestav, habría para un proyecto de biología matemática. Las revelaciones generan cuestionamientos sobre conflicto de interés, uso indebido de recursos públicos y la necesidad de mayor transparencia en la asignación de fondos científicos en México.

