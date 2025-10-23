inklusion.png Sitio accesible
¡Se defienden! Adán Augusto López respalda viaje de Noroña pese a violar la ley

Adán Augusto López defiende a Noroña por viaje a Palestina; viaja invitado por Emiratos Árabes y Senado debatirá Paquete Económico 2026.

Publicado por: Ximena Ochoa

El senador Adán Augusto López defendió a Gerardo Fernández Noroña, quien solicitó licencia para viajar a Palestina.

  • López aseguró que la ausencia de Noroña no viola la Ley de Responsabilidades Administrativas y criticó la cobertura mediática.
  • El viaje de Noroña fue invitación de los Emiratos Árabes Unidos, con reuniones en Jordania y Palestina, y podría ser parcialmente costeado por el país anfitrión.
  • López comparó este viaje con otros de legisladores invitados por gobiernos extranjeros como Francia y Perú, aclarando que no se trata de un regalo.
  • Además, López informó que la discusión del Paquete Económico 2026 en el Senado comenzará el miércoles 29 y podría extenderse hasta el 30 de octubre.

Morena
Senado
Política
