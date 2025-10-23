¡Se defienden! Adán Augusto López respalda viaje de Noroña pese a violar la ley

El senador Adán Augusto López defendió a Gerardo Fernández Noroña, quien solicitó licencia para viajar a Palestina.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.



López aseguró que la ausencia de Noroña no viola la Ley de Responsabilidades Administrativas y criticó la cobertura mediática.

y criticó la cobertura mediática. El viaje de Noroña fue invitación de los Emiratos Árabes Unidos , con reuniones en Jordania y Palestina, y podría ser parcialmente costeado por el país anfitrión.

, con reuniones en Jordania y Palestina, y podría ser parcialmente costeado por el país anfitrión. López comparó este viaje con otros de legisladores invitados por gobiernos extranjeros como Francia y Perú, aclarando que no se trata de un regalo.

como Francia y Perú, aclarando que no se trata de un regalo. Además, López informó que la discusión del Paquete Económico 2026 en el Senado comenzará el miércoles 29 y podría extenderse hasta el 30 de octubre.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.