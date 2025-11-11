inklusion.png Sitio accesible
Seguridad
Nota

Aplazan audiencia en la que se definirá libertad anticipada de Javier Duarte

La diligencia para resolver si le otorgan el beneficio fue agendada para el miércoles 12 de noviembre a la 9:15 horas.

Aplazan audiencia en la que se definirá libertad anticipada de Javier Duarte
Escrito por: Majo Santillán González

La jueza federal, Ángela Zamorano Herrera, prolongó al 19 de noviembre la audiencia del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, para definir si se le concede la libertad anticipada.

Este martes se llevó a cabo una audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, en la que participaron testigos a favor del político.

El aplazamiento se dio por la ausencia de testigos llamados por la Fiscalía General de la República (FGR), quienes están comisionados y regresarán a sus actividades el viernes 14 de noviembre.

Hasta entonces, el también abogado y economista permanecerá en dicho penal.

