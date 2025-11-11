Aplazan audiencia en la que se definirá libertad anticipada de Javier Duarte

La jueza federal, Ángela Zamorano Herrera, prolongó al 19 de noviembre la audiencia del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, para definir si se le concede la libertad anticipada.

Este martes se llevó a cabo una audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, en la que participaron testigos a favor del político.

El aplazamiento se dio por la ausencia de testigos llamados por la Fiscalía General de la República (FGR), quienes están comisionados y regresarán a sus actividades el viernes 14 de noviembre.

Hasta entonces, el también abogado y economista permanecerá en dicho penal.

