“Estaban de parranda”, Ramiro López Obrador se burla del número de personas desaparecidas en Tabasco

De nueva cuenta el nombre de José Ramiro López Obrador está en el ojo del huracán, pues el titular de la Secretaría de Gobierno de Tabasco aseguró que en muchas ocasiones las personas con reporte de desaparecidos están “de parranda”, por lo cual al reaparecer, las familias no avisan a la Fiscalía del Estado para detener su búsqueda.

Fue durante su comparecencia ante los legisladores tabasqueños, que el hermano del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), señaló a los cuestionamientos en materia de seguridad que muchas personas salen de la ciudad “sin avisar” por lo cual se genera el reporte de desaparición.

Los expriistas arropados por la 4T [VIDEO] Expriistas hallaron refugio en Morena con cargos diplomáticos y políticos, mientras el PRI enfrenta su mayor crisis de desbandada y liderazgo.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué dijo José Ramiro López Obrador sobre las personas desaparecidas en Tabasco?

A través de las diferentes plataformas de las redes sociales se comenzó a difundir la intervención de Ramiro López Obrador ante los legisladores de Tabasco. Fue durante su tiempo en el estrado, que el morenista justificó el número de reportes de personas desaparecidas en la entidad a que “a veces regresas a sus casas y no dan aviso a la Fiscalía”.

Muchas veces desaparece una persona y los familiares van a la Fiscalía y ponen la denuncia ante la Fiscalía y ahí se queda. Muchas veces estas personas se van, algunas hasta se van aquí fuera del Estado, a veces regresan a sus casas y no dan aviso a la Fiscalía de que la persona ya llegó porque muchas veces, ahora sí que como dice la canción (...) andaban de parranda -señaló el hermano de AMLO.

¿Cuántas personas desaparecidas hay en Tabasco?

De acuerdo con el mismo Ramiro López Obrador, dentro del Registro Estatal de Víctimas se contabilizan un total de 805 personas inscritas, de las cuales 84 fueron ingresadas en las últimas semanas.

Por otro lado, destacó que se han llevado a cabo 347 acciones de búsqueda de personas con reporte de desaparición dentro del estado, así como otras 688 fuera de Tabasco.

85% de los policías en Tabasco han cumplido con los controles de confianza

Vale la pena mencionar que el mismo titular de la Secretaría de Gobernación del estado, mencionó que como parte de las labores que se llevan a cabo en la entidad, el 85.9% de los policías de Tabasco han cumplido con los controles de confianza que se han ido implementando en la entidad.

Puntualizó que aún falta un 14% del cuerpo de seguridad del estado para que todos los uniformados cuenten con el 100% de aprobación en materia de calidad de confianza.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.