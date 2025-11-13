VIDEO: Rubén Rocha Moya revela que AMLO impuso su candidatura en Sinaloa en 2021

Durante la Feria Internacional del Libro Culiacán 2025, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya , sorprendió al público al admitir que su candidatura a la gubernatura en 2021 no fue resultado de las encuestas internas de Morena, sino de una decisión directa del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Entre el minuto 12 y 15 de la transmisión del medio local De Última Hora, el mandatario estatal relató que, previo a su designación, se levantaron dos encuestas en las que Luis Guillermo El Químico Benítez Torres resultó como el mejor posicionado en Sinaloa ; sin embargo, ambas fueron suspendidas, lo que derivó en que Rocha Moya fuera elegido candidato.

Video: Rocha recordó que Monreal le adelantó que no sería el candidato

Rocha Moya explicó que Ricardo Monreal Ávila, entonces coordinador de Morena en el Senado, le confió que en ambos ejercicios de opinión pública no lo daban como el preferido.

"Monreal me dijo: ‘¿Sabes qué? No eres tú; van a anunciar al mismo que traían antes, pero el presidente no sabe por qué no eres tú el seleccionado’”, narró el gobernador.

Según Rocha, el propio López Obrador revisó los resultados y cuestionó el motivo por el cual él no había sido elegido, al notar que su ventaja era amplia sobre el segundo lugar. Fue entonces, aseguró, cuando Palacio Nacional intervino en la decisión.

La amistad de Rocha Moya con López Obrador

El gobernador recordó que su relación con el expresidente se remonta a 1998, cuando fue candidato a la gubernatura por el PRD y López Obrador era dirigente nacional del partido ahora desaparecido.

“Vino aquí a Sinaloa, me acompañó en los pueblos y desde entonces hicimos amistad”, comentó Rocha ante los asistentes.

Las consecuencias para sus rivales

Tras ser desplazado de la candidatura estatal, El Químico Benítez buscó la reelección en Mazatlán, ganó, pero posteriormente fue destituido e investigado por corrupción.

Gerardo Vargas Landeros, otro aspirante en 2021, también fue separado de su cargo como alcalde.

Otro actor clave, el fallecido Héctor Melesio Cuén Ojeda , afirmó en vida que Rocha Moya obtuvo la candidatura gracias al respaldo de AMLO y denunció presuntos apoyos económicos de Los Chapitos a su campaña, lo cual nunca fue comprobado.

Rumbo a la sucesión de 2027

A poco más de un año y medio de las elecciones estatales, algunas fuentes aseguran que Rocha Moya ya perfila a sus posibles sucesores. Entre los nombres que suenan están Enrique Inzunza Cázarez, actual senador y exsecretario general de Gobierno; Imelda Castro, cercana a Palacio Nacional; además de María Teresa Guerra Ochoa, diputada local.

