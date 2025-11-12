Golpe judicial de una Suprema Corte subordinada

¡Malas noticias! La 4T cumplió su cometido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ahora sirve a los intereses de la política y los ministros son fieles sirvientes del gobierno tras someterse a las presiones.

Los ministros decidieron actuar por consigna y no por derecho, traicionando a la Constitución de México y los principios básicos del Estado de Derecho.

SCJN discutirá asuntos de Grupo Salinas, pese a que ministros no están calificados [VIDEO] Los ministros emitirán resoluciones carentes de sustento jurídico y alejadas del respeto a la Constitución, alineadas con los intereses de Palacio Nacional para respaldar las acciones del SAT.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Persecución política para Grupo Salinas

En el caso de las empresas de Grupo Salinas, estas enfrentan persecución política disfrazada de justicia fiscal, pues se busca la imposición de cobros dobles sobre los mismos hechos y ejercicios, en abierta contradicción con resoluciones del propio Servicio de Administración Tributaria (SAT) y sentencias judiciales que establecen que no procede el doble cobro.

Grupo Salinas sostiene que las presiones de la 4T, en especial del gobierno de Claudia Sheinbaum, no se dan debido a los impuestos, sino del uso arbitrario de la ley para castigar a quienes piensan distinto y que forman parte de las "voces incómodas para el poder".

Ricardo Salinas: Es el mismo cuento de siempre

En más de una ocasión, Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas , ha manifestado que es una mentira el que se diga que no paga impuestos, pues los problemas actuales se deben a una "añeja controversia", el cual será resuelto por los nuevos integrantes del Poder Judicial.

La corte de mentiritas” seguramente pondrá otro clavo que golpeará a la democracia, así como a quienes buscan la libertad y son “diferentes -señaló Ricardo Salinas.

Salinas está de lado de la verdad, de la vida, la libertad, de la propiedad, la innovación y de la competencia, lo cual lleva a la prosperidad, mientras que la 4T lo está de los "parásitos" que han causado millones de muertes y de personas empobrecidas.

Resoluciones de la Corte serán impugnadas ante instancias internacionales

Debido a que la SCJN ya juega del lado del gobierno, las resoluciones que dicte la Corte no serán definitivas para Grupo Salinas, pues serán impugnadas ante instancia internacionales, entre ellas la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

