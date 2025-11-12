¡Y se van a dormir! Diputados se subirán el sueldo para 2026 sin pensar en la austeridad

Durante la mañanera de este miércoles 12 de noviembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que el eventual incremento en los sueldos de los integrantes de la Cámara de Diputados “depende de ellos”.

Asimismo, la titular del Gobierno Federal recordó que los recursos públicos “son de la gente”, por lo que los privilegios deben quedar fuera del debate.

Legisladores autorizan un aumento de sueldo que cualquiera envidiaría

Los legisladores federales aprobaron en lo general un aumento de sueldo para el año 2026 que incluye un incremento en la remuneración anual y la adición de un seguro de vida institucional.

A pesar de las declaraciones oficiales en contra de incrementos salariales, la propuesta fue aprobada por los propios diputados, generando críticas por contradicción con la austeridad republicana, los aumentos de impuestos para ciudadanos y recortes a seguridad.

De acuerdo con lo planeado para el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026, cada legislador pasará de ganar $1,193,000 pesos netos en 2025 a $1,307,000 en 2026, un incremento de $113,739 pesos al año. Es decir que su sueldo base sube $62,000 pesos y su aguinaldo casi $7,000 pesos.

Sheinbaum se deslinda del aumento salarial a diputados

Pese a la narrativa de la austeridad republicana en la que se maneja la 4T, los números del PEF 2026 parecen contar una historia muy diferente, pues los diputados federales no solo mantendrán su nivel de vida, sino que lo mejoran de manera considerable para el siguiente año.

Al respecto, el Gobierno Federal se deslindó al asegurar que la decisión acerca de los salarios de los legisladores federales recae en ellos mismos.

“Los legisladores deben estar en la justa medianía, y los recursos de la gente son de la gente. Yo no considero que deba haber privilegios y que el poder es humildad, siempre es lo que nos da la cercanía con la gente, con el pueblo”, comentó Sheinbaum.

“Ya dependen de los diputados”, dijo la titular del Gobierno Federal una vez que fue cuestionada por los representantes de los medios de comunicación en la mañanera de este miércoles.

