Los expriistas arropados por la 4T

Desde la llegada de la 4T en 2018, decenas de exgobernadores, legisladores y operadores del PRI se han sumado a Morena o a su círculo diplomático.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.



Exmandatarios como Quirino Ordaz, Claudia Pavlovich, Omar Fayad y Carlos Joaquín fueron designados embajadores o cónsules pese a no tener carrera diplomática.

fueron designados embajadores o cónsules pese a no tener carrera diplomática. El presidente López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum han defendido estos nombramientos bajo el argumento de p luralidad y reconocimiento a su desempeño público .

. Alejandro Moreno ha acusado a estos exmilitantes de “traición” y “entreguismo” a la 4T, al tiempo que el partido pierde fuerza política y presencia territorial.

al tiempo que el partido pierde fuerza política y presencia territorial. Personajes como Alejandra del Moral, Alejandro Murat, Adrián Rubalcava y Eruviel Ávila representan la nueva ola de expriistas integrados al oficialismo, algunos con cargos en el Senado o el servicio exterior.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.