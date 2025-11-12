inklusion.png Sitio accesible
Los expriistas arropados por la 4T

Expriistas hallaron refugio en Morena con cargos diplomáticos y políticos, mientras el PRI enfrenta su mayor crisis de desbandada y liderazgo.

Publicado por: Ximena Ochoa

Desde la llegada de la 4T en 2018, decenas de exgobernadores, legisladores y operadores del PRI se han sumado a Morena o a su círculo diplomático.

  • Exmandatarios como Quirino Ordaz, Claudia Pavlovich, Omar Fayad y Carlos Joaquín fueron designados embajadores o cónsules pese a no tener carrera diplomática.
  • El presidente López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum han defendido estos nombramientos bajo el argumento de pluralidad y reconocimiento a su desempeño público.
  • Alejandro Moreno ha acusado a estos exmilitantes de “traición” y “entreguismo” a la 4T, al tiempo que el partido pierde fuerza política y presencia territorial.
  • Personajes como Alejandra del Moral, Alejandro Murat, Adrián Rubalcava y Eruviel Ávila representan la nueva ola de expriistas integrados al oficialismo, algunos con cargos en el Senado o el servicio exterior.

