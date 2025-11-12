Los expriistas arropados por la 4T
Expriistas hallaron refugio en Morena con cargos diplomáticos y políticos, mientras el PRI enfrenta su mayor crisis de desbandada y liderazgo.
Desde la llegada de la 4T en 2018, decenas de exgobernadores, legisladores y operadores del PRI se han sumado a Morena o a su círculo diplomático.
Suscríbete a
nuestro canal de Telegram
y lleva la información en tus manos.
- Exmandatarios como Quirino Ordaz, Claudia Pavlovich, Omar Fayad y Carlos Joaquín fueron designados embajadores o cónsules pese a no tener carrera diplomática.
- El presidente López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum han defendido estos nombramientos bajo el argumento de pluralidad y reconocimiento a su desempeño público.
- Alejandro Moreno ha acusado a estos exmilitantes de “traición” y “entreguismo” a la 4T, al tiempo que el partido pierde fuerza política y presencia territorial.
- Personajes como Alejandra del Moral, Alejandro Murat, Adrián Rubalcava y Eruviel Ávila representan la nueva ola de expriistas integrados al oficialismo, algunos con cargos en el Senado o el servicio exterior.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.