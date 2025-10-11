Pese a declarar desempleo en 2023, hermano de AMLO compra 8 ranchos por casi 7 mdp

Los escándalos dentro de Morena parecen no tener fin, pues nuevas investigaciones revelaron que José Ramiro López Obrador, hermano menor del expresidente de México Andrés Manuel Lópe Obrador ( AMLO ), adquirió un total de ocho ranchos en Tabasco durante el sexenio pasado.

De acuerdo con información dada a conocer a través de una investigación periodística, “Pepín” López Obrador compró los ocho ranchos ganaderos por cerca de 7 millones de pesos, cantidad que habría pagado en efectivo y al contado.

República MX: Huachicol Fiscal, la herencia de corrupción de AMLO [VIDEO] El caso del huachicol fiscal, calificado como el mayor saqueo de la historia moderna de México, exhibe la infiltración de la delincuencia organizada en las aduanas y la Secretaría de Marina.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Hermano de AMLO compró 8 ranchos por casi 7 mdp durante el sexenio pasado

Según lo revelado, el hoy secretario del gobierno morenista de Tabasco habría comprado en 2019 un terreno de 215 mil metros por 242 mil pesos. En 2020, adquirió un predio rústico de 50 mil metros por 1.2 millones de pesos, así como otro espacio similar de 212 mil 500 metros por 543 mil 226 pesos.

El resto de las adquisiciones del hermano de AMLO a lo largo del sexenio pasado fueron las siguientes:

Predio de 580 mil metros por 462 mil pesos en 2020

Predio de 165 mil metros por 350 mil pesos en 2022

Rancho de 390 mil metros cuadrados por 3 millones de pesos en 2023

Rancho de 290 mil metros por 465 mil pesos en 2023

En total, el hermano del expresidente de México desembolsó cerca de siete millones de pesos en un periodo de tan solo seis años, lo cual no cuadra con los ingresos que declara tener por su trabajo como secretario de Gobierno de Tabasco.

¡Son insaciables, son unos atascados! No hay día en que no haya un escándalo, ahora el protagonista es José Ramiro López Obrador, hermano de ya saben quién 🤨 🔴 Un sexenio le bastó para convertirse en terrateniente #RepúblicaMx con @MLopezSanMartin | https://t.co/MSrQwruYky pic.twitter.com/Qh7PbEKbDt — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 11, 2025

“Pepín” López Obrador gana menos de 100 mil pesos y en 2023 declaró estar desempleado

Dentro de su declaración patrimonial, Ramiro López Obrador no señala tener empresas ni otros negocios que le reditúen económicamente más que las labores como funcionario de Tabasco, las cuales le dejan un salario mensual de 89 mil pesos.

Por si fuera poco, en su declaración inicial del 30 de noviembre de 2024 admitió que durante el 2023 estuvo desempleado, por lo cual no pudo haber generado ingresos suficientes para pagar dichos terrenos adquiridos en los años ya mencionados.

¿Cuántos ranchos tiene José Ramiro López Obrador?

Los ocho ranchos adquiridos por José Ramiro López Obrador a lo largo del sexenio de su hermano AMLO, se suman los cinco con los que ya contaba hasta antes del inicio del mandato del expresidente.

Con ello, “Pepín” cuenta con un total de 13 predios ganaderos que en conjunto suman más de 600 hectáreas dentro del estado de Tabasco.

Casos de presunta corrupción en Morena en lo que va de 2025

Este nuevo escándalo de los funcionarios de Morena, se suma a los ya existentes por los casos de Hernán Bermúdez y “La Barredora”, así como los lujos con los que cuenta el senador Gerardo Fernández Noroña y los hijos del mismo Andrés Manuel López Obrador.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.