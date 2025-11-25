Diputados avalan Ley contra Extorsión modificada por el Senado en lo general

Con 450 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley contra delitos de extorsión , en donde se contempla que este delito podría ser sancionado con hasta 42 años de prisión, sin posibilidad de libertad anticipada o reducción de condena, castigando con mayor severidad este delito

El pleno aceptó los cambios que fueron enviados por el Senado y pasaron el decreto al Ejecutivo para su publicación y posterior entrada en vigor. En esta ocasión, la ley se aprobó por unanimidad, ya que todos consideraban que el delito de extorsión en México es un grave problema y debe tratarse con mayor rigor.

Aprueban nueva Ley de Extorsión en la Cámara de Diputados

Dependiendo del tipo de delito cometido en modalidad de extorsión , la ley prevé una pena básica de entre 15 y 25 años de cárcel, con una multa de aproximadamente 56 mil pesos a las personas que practiquen extorsión en cualquier modalidad.

Delitos como el cobro de piso son castigados con mayor severidad, aumentando la pena hasta 33 años. En caso de implementar violencia física en el delito, la pena puede subir hasta los 42 años de cárcel.

Asimismo, la ley también contempla una pena de diez a veinte años de prisión a los servidores públicos que incurran en dicho delito, por hacer falta de procurar o impartir justicia. Con esto, también piden a la ciudadanía realizar denuncias anónimas al teléfono 089, para investigar los delitos.

Por último, establecen que las autoridades correspondientes deberán utilizar las unidades especializadas contra el delito de extorsión para realizar las investigaciones de los delitos y establecer líneas de investigación que ayudarán a determinar el tipo de sanción que enfrentarán.

✅ El Pleno aprobó la minuta que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de #Extorsión, y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de otros ordenamientos legales. https://t.co/eCdM62TgoZ — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) November 26, 2025

