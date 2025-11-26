La injerencia rusa en México: La conexión con simpatizantes de Morena, según The New York Times

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos., que considera parte de una campaña rusa de desinformación.

La audiencia de RT en Español creció de 191 mil a 715 millones de visualizaciones en un año, tras ser bloqueada en EUA y Europa .

. Washington señala que simpatizantes de Morena han ayudado a amplificar contenidos del Kremlin en México.

contenidos del Kremlin en México. Investigaciones del Departamento de Justicia vinculan esta estrategia con la operación Doppelgänge r . orientada a generar sentimiento antiestadounidense.

. orientada a generar sentimiento antiestadounidense. RT ha creado alianzas y capacitado periodistas en la región, incluyendo México, donde publica contenido a través del Club de Periodistas.

