La injerencia rusa en México: La conexión con simpatizantes de Morena, según The New York Times
Rusia amplía su influencia mediática en México con RT y Sputnik; advierten una campaña de desinformación que busca impulsar sentimiento antiestadounidense.
- La audiencia de RT en Español creció de 191 mil a 715 millones de visualizaciones en un año, tras ser bloqueada en EUA y Europa.
- Washington señala que simpatizantes de Morena han ayudado a amplificar contenidos del Kremlin en México.
- Investigaciones del Departamento de Justicia vinculan esta estrategia con la operación Doppelgänger. orientada a generar sentimiento antiestadounidense.
- RT ha creado alianzas y capacitado periodistas en la región, incluyendo México, donde publica contenido a través del Club de Periodistas.
