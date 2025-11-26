inklusion.png Sitio accesible
La injerencia rusa en México: La conexión con simpatizantes de Morena, según The New York Times

Rusia amplía su influencia mediática en México con RT y Sputnik; advierten una campaña de desinformación que busca impulsar sentimiento antiestadounidense.

Actualizado el 26 noviembre 2025 08:53hrs
Publicado por: Ximena Ochoa

  • La audiencia de RT en Español creció de 191 mil a 715 millones de visualizaciones en un año, tras ser bloqueada en EUA y Europa.
  • Washington señala que simpatizantes de Morena han ayudado a amplificar contenidos del Kremlin en México.
  • Investigaciones del Departamento de Justicia vinculan esta estrategia con la operación Doppelgänger. orientada a generar sentimiento antiestadounidense.
  • RT ha creado alianzas y capacitado periodistas en la región, incluyendo México, donde publica contenido a través del Club de Periodistas.

