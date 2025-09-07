El Partido Verde podría romper con Morena rumbo al 2027: Arturo Escobar

Arturo Escobar y Vega, coordinador nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), dio a conocer que su partido está considerando romper relaciones con Morena rumbo a las elecciones del 2027, pues consideran que tienen la capacidad política para competir en solitario.

Asimismo, el dirigente del Partido Verde reveló cuáles son las razones por las que ya no consideran continuar la contienda en colisión con el partido en el poder. Te contamos los detalles.

Arturo Escobar anuncia que el Partido Verde considera ir solo para el 2027

El coordinador nacional del Partido Verde adelantó que podrían romper relaciones tanto con Morena como con el Partido del Trabajo (PT) de cara a la contienda por varias gubernaturas en las elecciones intermedias de 2027.

Durante un evento en Tamaulipas, Arturo Escobar señaló que el PVEM buscará competir con candidatos propios con la intención de ganar en solitario algunas de las 17 gubernaturas que se van a renovar en 2027.

No obstante, Escobar y Vega señaló que su única alianza segura es con el Gobierno federal; no obstante, señaló que mantienen distancia con otros partidos políticos.

Las razones del Partido verde para romper relaciones con Morena

Al respecto de su posible ruptura política con el partido en el poder, el coordinador nacional del PVEM señaló que no están de acuerdo con los requisitos que Morena impone para postular a los candidatos para las distintas gubernaturas, diputaciones federales, locales y alcaldías.

Arturo Escobar señaló que su intención es atender proyectos de gobierno, plataformas y la parte personal de los distintos aspirantes de su partido. Por ejemplo, en Zacatecas, el PVEM impulsará la candidatura de su coordinador en la Cámara de Diputados, Carlos Puente.

En Guerrero, el Partido Verde piensa contender de la mano de la senadora y líder nacional del Partido Verde, Karen Castrejón. Asimismo, el PVEM piensa contender en solitario en San Luis Potosí, donde la senadora Ruth González Silva sería la abanderada del partido.

