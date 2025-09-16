Exgobernador Roberto Sandoval es vinculado a proceso por segunda vez; seguirá en prisión preventiva

Durante los primeros días de septiembre, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que un juez de control vinculara a proceso al exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda , por su probable participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita por un monto superior a 156 millones de pesos.

La audiencia, que se prolongó por casi 48 horas, fue resultado de una ejecutoria de amparo que Sandoval obtuvo previamente, ordenando la reposición de la audiencia inicial y la debida fundamentación de la resolución judicial.

Prisión preventiva y antecedentes judiciales del exgobernador de Nayarit

Tras su vinculación a proceso, Sandoval continuará bajo prisión preventiva justificada en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 4 “El Rincón”, ubicado en Tepic, Nayarit .

Esta medida cautelar se mantendrá vigente durante el desarrollo del proceso penal. Cabe recordar que el exgobernador fue detenido en junio de 2021 en Nuevo León, tras una orden de captura emitida por la FGR y una ficha roja de Interpol, debido a su presunta vinculación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Condena por falsificación de documentos

Además de la vinculación por lavado de dinero, el 9 de septiembre, la Fiscalía General del Estado de Nayarit emitió un fallo condenatorio en contra del exmilitante del PRI por el delito de falsificación de documentos en su modalidad de uso de documento falso.

Este fallo se suma a otros procesos penales en su contra, que incluyen enriquecimiento ilícito y asociación delictuosa, derivados de presuntos actos de corrupción cometidos durante su administración entre 2011 y 2017.

Vínculos con organizaciones criminales

La investigación también ha señalado que presuntamente Sandoval recibió sobornos del Cártel de los Beltrán Leyva a cambio de protección, según declaraciones del exfiscal Édgar Veytia en el juicio contra Genaro García Luna.

Además, en mayo de 2019, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a Sandoval por su participación en actividades de corrupción, incluyendo la aceptación de sobornos de organizaciones criminales como el CJNG y Los Cuinis.

Roberto Sandoval califica la vinculación a proceso como “el fallo más desgarrador”

En medio del proceso, el exgobenador aseguró que, después de cuatro años, recibió el fallo condenatorio “más lamentable y desgarrador de mi vida”, debido a que no lo dejaron estar en su propio juicio.

“Hoy con la fe puesta en Dios me mantengo firme, fuerte, resiliente, seguiremos de pie, defendiéndonos debidamente, con la esperanza de encontrar el amparo de la justicia federal a la que todos tenemos derechos”, puntualizó en sus redes sociales.

