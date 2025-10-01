inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
Política
Video

Ciro Gómez Leyva asegura que AMLO trató de matar el periodismo en México

También denunció hostigamiento y ataques en las “Mañaneras”. Su libro “No me pudiste matar” revela el atentado y acoso presidencial contra la prensa de México.

Compartir:
Publicado por: Adriana Juárez Miranda
  • Ciro Gómez Leyva presenta su libro “No me pudiste matar”, donde reconstruye el atentado del 15 de diciembre de 2022
  • También habla sobre el hostigamiento constante de AMLO en la Mañanera, que además lo convirtieron en objetivo público
  • Acusa a AMLO de intentar matar profesionalmente al periodismo independiente en México
  • Hay más de 300 embestidas, auditorías fiscales y rechazo institucional tras el atentado, sin una sola llamada de apoyo del expresidente
  • Fernández Noroña llama “centavero” al periodista tras su polémica con AMLO
  • Intensifica el debate sobre ataques a periodistas y la libertad de prensa en México durante el sexenio que termina en 2024
  • Oposición condena ataques de AMLO a Ciro Gómez Leyva y argumenta que la violencia verbal desde el poder precede a la física
Política
AMLO
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!