Ciro Gómez Leyva asegura que AMLO trató de matar el periodismo en México
También denunció hostigamiento y ataques en las “Mañaneras”. Su libro “No me pudiste matar” revela el atentado y acoso presidencial contra la prensa de México.
- Ciro Gómez Leyva presenta su libro “No me pudiste matar”, donde reconstruye el atentado del 15 de diciembre de 2022
- También habla sobre el hostigamiento constante de AMLO en la Mañanera, que además lo convirtieron en objetivo público
- Acusa a AMLO de intentar matar profesionalmente al periodismo independiente en México
- Hay más de 300 embestidas, auditorías fiscales y rechazo institucional tras el atentado, sin una sola llamada de apoyo del expresidente
- Fernández Noroña llama “centavero” al periodista tras su polémica con AMLO
- Intensifica el debate sobre ataques a periodistas y la libertad de prensa en México durante el sexenio que termina en 2024
- Oposición condena ataques de AMLO a Ciro Gómez Leyva y argumenta que la violencia verbal desde el poder precede a la física