Valiente joven estudiante confronta a Noroña por su falsa austeridad y actos misóginos 

Durante el encuentro de jóvenes de la Escuela de Formación por la Paz y la Democracia, una joven confrontó al senador Gerardo Fernández Noroña , cuestionando una actitud misógina y machista del político, así como un falso discurso de austeridad.

La estudiante de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Nacional Autónoma del Estado de México tomó el micrófono y su discusión con Noroña se hizo viral en poco tiempo, dividiendo opinones en redes sociales.

Ferández Noroña habría ofendido a la senadora Lily Téllez

Uno de los comentarios de la estudiante fue que Noroña no podía hablar del respeto a la mujer y de la equidad, cuando él es el primero en ser misógino y machista, “No sé si recuerda que en el Senado le dijo a Lily Téllez ‘tú no estás para debatir, tú estás para lavar trastes’. Entonces, ¿dónde queda la congruencia que usted dice tener?” dijo la estudiante.

“Solo le voy a pedir una precisión. Que por favor cite de dónde sacó esa frase que dice que yo dije. Es lo único que le voy a pedir. Me parece que es algo correcto”, respondió Noroña.

Falsa austeridad, otra crítica contra Noroña

Otro tema controversial en las últimas semanas es que el senador Fernández Noroña compró una casa de 12 millones de pesos en Tepoztlán, algo muy alejado del discurso de austeridad que ha manejado él y su partido. Considerando esto, la joven también aprovechó su intervención para reclamarle.

“Yo creo que nadie está en contra de los gastos que usted tiene, de la casa que acba de comprar de 12 millones, porque como usted lo die, todos tenemos derecho a una buena vida, lo que me cuestiono es: ¿dónde queda lo que tanto habla su partido, lo que tanto habla su expresidente Andrés Manuel y ahora su presidenta Claudia, de la austeridad?”

A lo que Noroña contestó: “Yo no tengo ninguna obligación de ser austero. Son las políticas públicas las que son austeras”, mientras ironizó que, en contraste, el dirigente del PRI, Alejandro Moreno , tiene propiedades de cientos de millones de pesos pero que eso no “despeina” a las personas.

