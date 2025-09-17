“¿Y si canta? Sabe cantar”: Adán Augusto López admite cercanía con Hernán Bermúdez
Hernán Bermúdez, líder de “La Barredora”, fue expulsado de Paraguay y trasladado a México; mientras López Hernández se mostró irónico ante la situación.
Tras la detención y expulsión de Paraguay de Hernán Bermúdez Requena , presunto líder de La Barredora y su excolaborador en Tabasco, el senador morenista Adán Augusto López Hernández confirmó su cercanía; sin embargo, aseguró no tener nada que temer de las declaraciones que el exfuncionario pueda rendir ante las autoridades mexicanas.
“Lo más importante es que se esclarezca la verdad. Quien tenga responsabilidades, seguramente tendrá que declarar”, dijo en entrevista al término de la sesión en el Senado
El tabasqueño reconoció que conocía a Bermúdez desde hace más de 20 años, cuando coincidieron en distintos cargos de gobierno, pero negó haber recibido reportes o notificaciones que lo relacionaran con actividades criminales, ni en su etapa como gobernador ni como secretario de Gobernación.
💥 Adán Augusto admite cercanía con Hernán Bermúdez y Saúl Vera— Político MX (@politicomx) September 17, 2025
El senador morenista @adan_augusto recordó cómo integró a Hernán Bermúdez a su equipo cuando fue gobernador de Tabasco y reconoció su amistad con Saúl Vera Ochoa, vinculado a la red de huachicol fiscal. Sin embargo,… pic.twitter.com/QFmgnAfZ1W
“¿Y si canta?”, la irónica respuesta de Adán Augusto López
Cuestionado sobre la posibilidad de que Bermúdez colabore con la justicia, López Hernández ironizó: “¿Y si canta? Pues sabe cantar, ¿no?”.
Sobre la mención de su nombre en expedientes de la Fiscalía relacionados con tráfico ilegal de combustibles, rechazó cualquier implicación. “No niego a mis amigos, pero cada quien debe responder por sus actos. Si alguien tiene responsabilidad, que comparezca”, apuntó.
El senador también descartó recurrir a amparos, como lo han hecho otros políticos, además, calificó de excesivo el abuso de esta figura legal.
Los casos de corrupción que envuelven a Adán Augusto, senador de Morena
PAN exige investigación nuevamente contra Adán Augusto López
Mientras Adán Augusto restaba importancia a la situación, el vocero del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, Jorge Triana, consideró “previsible” que en breve el senador sea detenido, al recordar que en Paraguay también fue arrestado Gerardo Bermúdez Arreola, sobrino del exfuncionario.
Triana cuestionó la falta de acción de las autoridades mexicanas pese a las revelaciones de los Guacamaya Leaks en 2022, donde se advertían presuntos vínculos criminales de Bermúdez.
El legislador panista fue más allá y pidió que López Hernández solicite licencia como senador para permitir una investigación imparcial. “No perdería el fuero, pero dejaría de contaminar el trabajo legislativo”, expresó.
Detuvieron a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de "La Barredora" y exsecretario de Adán Augusto
El exsecretario de Seguridad en Tabasco estaba acusado de presunto narcotráfico, extorsión, secuestro y lavado de dinero en México.
Trasladan a Hernán Bermúdez a México desde Paraguay
Hernán Bermúdez Requena fue expulsado de Paraguay y trasladado a México por autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
El operativo se realizó tras la detención de Bermúdez en Asunción, donde se encontraba oculto en una zona exclusiva y su ingreso está previsto al Cefereso 1 de Almoloya, de acuerdo al titular de la SSPC, Omar García Harfuch.
